Врач Кузьменко нашёл связь рака с поломками в организме

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал о поломке в организме, которая вызывает рак. По его словам, человеческий организм человека в норме состоит из триллионов клеток, и все они работают сообща для "всеобщего блага". Тем не менее, иногда происходит, что клетки "ломаются", отказываясь умирать, в результате чего начинают бесконтрольно делиться. Так и зарождается опухоль, подчёркивает эксперт.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/news-en/wp-content/uploads/2019/05/Benign-Skin.jpg

"Злокачественные опухоли отнимают все ресурсы у здоровых клеток. И постепенно разрушают те органы, из которых растут", — обращает внимание доктор в своём Telegram-канале.

Кроме того, Кузьменко уточнил, что у организма есть свои ресурсы борьбы с таким клетками: когда естественные "киллеры" обнаруживают "невидимые" опухолевые клетки и начинают убивать их. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда в некоторых случаях опухоли мутируют до такой степени, что получают способность выключать этих киллеров. И чем старше человек, тем вероятность такого развития событий выше.

Таким образом, делает вывод специалист, необходимо вести здоровый образ жизни, то есть, не есть фастфуд, не лежать постоянно на диване, курить, пить, а также уходить в хронический стресс.