Детский стоматолог Шемякина рассказала о вреде сладостей в новогодних подарках

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любые сладости в новогодних подарках, особенно карамельные конфеты и ириски, вредны для зубов, предупреждает детский стоматолог Людмила Шемякина из "СМ-Стоматология".

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Она подчеркнула, что такие сладости, задерживаясь во рту, способствуют развитию кариеса, и поэтому не рекомендует включать их в подарок детям. Молочный шоколад также оказывает вредное воздействие из-за высокого содержания сахара и добавок.

Шемякина указала, что в целом практически все сладости негативно влияют на зубы, поэтому важно соблюдать меру и ограничивать их употребление у детей. В этом контексте она выделяет горький шоколад, натуральный мармелад и пастилу как наиболее безопасные для зубов.

Специалист также обратила внимание, что употребление сладкого вредно не только для зубов, но и для всего организма. Она советует рассматривать десерт как дополнение к основным приемам пищи, не заменяя им основные приемы. Если есть желание употребить сладкое, рекомендуется делать это не чаще одного раза в день.

"Важно соблюдать меру и не давать их ребенку слишком часто", — передаёт слова стоматолога "Газета.Ru".

Особенно важно чистить зубы после употребления сладкого, либо, по крайней мере, прополаскивать рот водой, чтобы минимизировать негативные последствия.

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