Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские специалисты создали программу для обнаружения творческого потенциала
Кофейный жмых: сколько автомобиль может проехать на кофейных отходах
Готовьтесь к горному приключению: шаги для физической подготовки к походу
СК не нашёл состава преступления в высказываниях Пугачёвой и Галкина
Американский эксперт рассказал, как быстро прогреть салон автомобиля
Экс-футболист "Спартака" Быстров признался в угоне автомобиля у Радимова
Режиссер сиквела "Схватка" поделился, как вернет персонажей Роберта Де Ниро и Аль Пачино
Бойня у Артёмовска: снайпер ВСУ рассказал о огромных потерях Киева и стальных русских бойцах
Простой заливной пирог выручит, когда нужен сытный завтрак или ужин

Детский стоматолог Шемякина рассказала о вреде сладостей в новогодних подарках

1:31
Здоровье

Любые сладости в новогодних подарках, особенно карамельные конфеты и ириски, вредны для зубов, предупреждает детский стоматолог Людмила Шемякина из "СМ-Стоматология".

Детский стоматолог Шемякина рассказала о вреде сладостей в новогодних подарках
Фото: Openverse by roolrool is licensed under CC BY 2.0

Она подчеркнула, что такие сладости, задерживаясь во рту, способствуют развитию кариеса, и поэтому не рекомендует включать их в подарок детям. Молочный шоколад также оказывает вредное воздействие из-за высокого содержания сахара и добавок.

Шемякина указала, что в целом практически все сладости негативно влияют на зубы, поэтому важно соблюдать меру и ограничивать их употребление у детей. В этом контексте она выделяет горький шоколад, натуральный мармелад и пастилу как наиболее безопасные для зубов.

Специалист также обратила внимание, что употребление сладкого вредно не только для зубов, но и для всего организма. Она советует рассматривать десерт как дополнение к основным приемам пищи, не заменяя им основные приемы. Если есть желание употребить сладкое, рекомендуется делать это не чаще одного раза в день.

"Важно соблюдать меру и не давать их ребенку слишком часто", — передаёт слова стоматолога "Газета.Ru".

Особенно важно чистить зубы после употребления сладкого, либо, по крайней мере, прополаскивать рот водой, чтобы минимизировать негативные последствия.

Ранее эндокринолог Павлова рассказала, чем заменить сахар на диете.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Популярное
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы

Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.

Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
"Сельд под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Последние материалы
В РФ ужесточат требования к созданию новых УК многоквартирных домов
Косметолог посоветовала использовать уходовую косметику для стрессированной кожи зимой
Смородины будет завались: только немного подкормки
Это простое средство — незаменимая помощница в саду
Окончены съемки второго сезона "Ходячих мертвецов" про Дэрила Диксона
Ученые открыли новый метод получения стволовых клеток из мочи собак
Футболистка женской "Баварии" забыла надеть шорты перед выходом на поле
Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля
Аэрофлот возобновляет полеты в Гонконг: первый рейс успешно выполнен
Гинеколог Кавтеладзе рассказала, что шансы забеременеть у кормящей матери не выше 10 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников