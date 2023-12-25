Эндокринолог Павлова рассказала, чем заменить сахар на диете

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова поделилась информацией о возможных заменителях сахара. По мнению врача, стоит обратить внимание россиян на стевию.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Основное преимущество этого продукта заключается в том, что он не влияет на углеводный обмен в организме и не имеет никаких ограничений в использовании, несмотря на свою гораздо более высокую сладость по сравнению с обычным сахаром.

"Основная сложность с использованием стевии — найти подходящий продукт. Просто заваривание травы может дать жидкость с необычным вкусом. Рекомендуется искать максимально очищенные стевию сиропы", — подчеркнула врач.

Павлова также предложила рассмотреть в качестве альтернативы эритритол. Этот вариант подходит для тех, кто не переносит излишнюю горчинку стевии. Эритритол менее сладок, но может полностью заменить сахар. В отличие от стевии, он содержит немного калорий — приблизительно 20 на 100 грамм.

"И стевия, и эритритол обладают еще двумя преимуществами: они не способствуют образованию кариеса и не вызывают вздутия живота, что характерно для сахара и других заменителей", — подытожила врач в своем телеграм-канале.