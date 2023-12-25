Врач общей практики Лариса Алексеева объяснила, как офисный воздух провоцирует болезни.
Медик предупредила, что в офисах с жарким и сухим воздухом сотрудники чаще испытывают различные недомогания.
Ранее врач рассказала, как проветрить квартиру зимой и не замёрзнуть.
"Речь идёт и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности и апатию", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Она отметила, что сухой воздух может способствовать возникновению простудных заболеваний, так как ухудшается иммунитет слизистых оболочек носа и рта.
Алексеева рекомендует обзавестись увлажнителем воздуха.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.