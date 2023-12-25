Врач рассказала, чем опасен офисный воздух зимой: головная боль, сонливость и апатия

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Лариса Алексеева объяснила, как офисный воздух провоцирует болезни.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик предупредила, что в офисах с жарким и сухим воздухом сотрудники чаще испытывают различные недомогания.

Ранее врач рассказала, как проветрить квартиру зимой и не замёрзнуть.

"Речь идёт и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности и апатию", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Она отметила, что сухой воздух может способствовать возникновению простудных заболеваний, так как ухудшается иммунитет слизистых оболочек носа и рта.

Алексеева рекомендует обзавестись увлажнителем воздуха.