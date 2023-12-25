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Врач рассказала, чем опасен офисный воздух зимой: головная боль, сонливость и апатия

0:48
Здоровье

Врач общей практики Лариса Алексеева объяснила, как офисный воздух провоцирует болезни.

Врач рассказала, чем опасен офисный воздух зимой: головная боль, сонливость и апатия
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик предупредила, что в офисах с жарким и сухим воздухом сотрудники чаще испытывают различные недомогания.

Ранее врач рассказала, как проветрить квартиру зимой и не замёрзнуть.

"Речь идёт и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности и апатию", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Она отметила, что сухой воздух может способствовать возникновению простудных заболеваний, так как ухудшается иммунитет слизистых оболочек носа и рта.

Алексеева рекомендует обзавестись увлажнителем воздуха.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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