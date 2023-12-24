Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ходе беспорядков в Сербии полиция применила слезоточивый газ
Глава Крыма: "Министр обороны Украины — клоун, над которым издевались в школе"
В 2024 году на Украине может произойти новый "майдан" и разгореться гражданская война
Катя Гордон напомнила Ивлеевой о работе в провинциальных магазинах: "Вырос уездный пафос"
Сомнологи рассказали о пользе дневного сна для организма
Автоэксперт Житнухин рассказал, какие китайские автомобили не переживут эту зиму
Жгучая самозванка сама убежит с участка: способы изведения крапивы с участка
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Старые дырявые носки: почему дачники не должны их выбрасывать

Нутрициологи призвали употреблять бананы на ежедневной основе

1:57
Здоровье

Важность употребления бананов на ежедневной основе сильно занижена. Нутрициологи назвали плюсы добавления этого фрукта в свой рацион. После употребления одного крупного банана (примерно 200 г), вы получите следующие проценты от необходимой дневной нормы витаминов и минералов:

Нутрициологи призвали употреблять бананы на ежедневной основе
Фото: openverse "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.
  • Витамин В6 — 41%
  • Витамин С — 33%
  • Марганец — 30%
  • Калий — 23%
  • Магний — 15%
  • Фолат (витамин В9) — 11%
  • Рибофлавин (витамин В2) — 10%

Кроме того, в банане содержатся другие витамины группы В, а также витамины А, Е и К, медь, фосфор, цинк и железо.

Поддержание здорового уровня сахара в крови

Углеводы и клетчатка, основные компоненты банана, включая пектин и крахмал, помогают снижать уровень сахара в крови после приема пищи, предотвращая резкие изменения. Это может служить профилактикой гипергликемии.

Поддержание чувства сытости

Пектин и крахмал замедляют опорожнение желудка, обеспечивая более долгое чувство сытости.

Улучшение здоровья пищеварительной системы

Крахмал достигает толстой кишки, где служит пищей для полезных бактерий, улучшая состояние микрофлоры. Пектин может защищать от рака толстой кишки.

Возможная поддержка сброса веса

Регулярное употребление бананов, богатых клетчаткой, может быть связано со снижением веса. Бананы низкокалорийны и сытные, что может помочь удерживать от вредных перекусов.

Укрепление сердца

Калий, содержащийся в бананах, необходим для нормальной работы сердца, нормализует кровяное давление и снижает риск инсульта. Регулярное употребление бананов может помочь в поддержании оптимального уровня калия в организме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
Популярное
В "голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Композитор Александр Зацепин предрек будущее Пугачёвой
Композитор Александр Зацепин предрек будущее Пугачёвой
Охлобыстин о "голой вечеринке" Ивлеевой: если кто-то из них появится на голубом огоньке
Мерзкие откровения певицы Лолиты: "Москалей треба потребляти"
Час ответа Киева перед Соединёнными Штатами близок Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается  Михаил Плисюк
Почему блогерша Анастасия Ивлеева так похудела
Автоэксперт Гудков: срок службы двигателя автомобиля увеличится благодаря этому правилу
Рэпер Жиган назвал последствия для русских от выходки Ивлеевой
Рэпер Жиган назвал последствия для русских от выходки Ивлеевой
Последние материалы
В 2024 году на Украине может произойти новый "майдан" и разгореться гражданская война
Катя Гордон напомнила Ивлеевой о работе в провинциальных магазинах: "Вырос уездный пафос"
Сомнологи рассказали о пользе дневного сна для организма
Автоэксперт Житнухин рассказал, какие китайские автомобили не переживут эту зиму
Жгучая самозванка сама убежит с участка: способы изведения крапивы с участка
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Старые дырявые носки: почему дачники не должны их выбрасывать
Россиянам рассказали, что делать, если отсутствует чувство голода
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Новые машины при обслуживании в неофициальных сервисах блокируются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников