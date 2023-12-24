Нутрициологи призвали употреблять бананы на ежедневной основе

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важность употребления бананов на ежедневной основе сильно занижена. Нутрициологи назвали плюсы добавления этого фрукта в свой рацион. После употребления одного крупного банана (примерно 200 г), вы получите следующие проценты от необходимой дневной нормы витаминов и минералов:

Фото: openverse "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

Витамин В6 — 41%

Витамин С — 33%

Марганец — 30%

Калий — 23%

Магний — 15%

Фолат (витамин В9) — 11%

Рибофлавин (витамин В2) — 10%

Кроме того, в банане содержатся другие витамины группы В, а также витамины А, Е и К, медь, фосфор, цинк и железо.

Поддержание здорового уровня сахара в крови

Углеводы и клетчатка, основные компоненты банана, включая пектин и крахмал, помогают снижать уровень сахара в крови после приема пищи, предотвращая резкие изменения. Это может служить профилактикой гипергликемии.

Поддержание чувства сытости

Пектин и крахмал замедляют опорожнение желудка, обеспечивая более долгое чувство сытости.

Улучшение здоровья пищеварительной системы

Крахмал достигает толстой кишки, где служит пищей для полезных бактерий, улучшая состояние микрофлоры. Пектин может защищать от рака толстой кишки.

Возможная поддержка сброса веса

Регулярное употребление бананов, богатых клетчаткой, может быть связано со снижением веса. Бананы низкокалорийны и сытные, что может помочь удерживать от вредных перекусов.

Укрепление сердца

Калий, содержащийся в бананах, необходим для нормальной работы сердца, нормализует кровяное давление и снижает риск инсульта. Регулярное употребление бананов может помочь в поддержании оптимального уровня калия в организме.