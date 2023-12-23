Житель Москвы оказался в реанимации на ИВЛ после того, как ему удалили зуб

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Москвич угодил в реанимацию после того, как в стоматологии Твери ему сделали удаление зуба.

Фото: Изображение пресс-службы клиники

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", 32-летний житель Москвы был в Твери, когда у него разболелся зуб. Мужчина посетил местную стоматологию. где ему удалили разболевшийся зуб.

Спустя сутки, который уже вернулся в столицу, начала отекать шея, причём до такой степени, что он с трудом мог глотать и разговаривать.

Москвичу пришлось вызвать скорую. Его отвезли в реанимацию, а вскоре он оказался в отделении реанимации, где пациента подключили к ИВЛ.

Медики пояснили, что причиной состояния пациента стала оставшийся в лунке кусок корня удалённого зуба.

"Была флегмона и угроза асфиксии, провели срочную операцию", — рассказал пострадавший.

Москвич собирается судиться с тверской стоматологией, из-за которой он попал в такое тяжёлое положение.