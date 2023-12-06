Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подполковник ЛНР Марочко рассказал, что СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов
Водителям назвали новые автомобили, которые появятся на рынке России в декабре
Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция проявляется через заложенность носа, боль в горле и интоксикацию
Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины
Немецкие ученые рассказали, как климат влияет на громкость голоса
Дерматолог Байрамукова назвала продукты, которые возвращают молодость
Politico: в Евросоюзе не согласны с идеей Испании передать Киеву прибыль с активов РФ
Поддержавшая ВСУ певица Лобода попала под шквал критики в Украине: "пробила новое дно"
Дебютный климатический спутник НАСА и Индии будет запущен в 2024 году

В Турции уборщик притворился врачом и вырвал 4 зуба пациенту

1:25
Мир

В стамбульской стоматологической клинике произошел инцидент, когда уборщик Джемаль Шенаслан представился врачом и, не имея соответствующего медицинского образования, произвел удаление передних зубов у 42-летнего пациента Хакана Йылдирима без необходимых медицинских показаний.

В Турции уборщик притворился врачом и вырвал 4 зуба пациенту
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Пациент, испытывая сильные зубные боли, обратился за срочной помощью и был приглашен Шенасланом для осмотра. Уборщик выдавал себя за стоматолога, утверждая, что ему необходимо удалить четыре передних зуба. Когда пациент выразил сомнения, Шенаслан настоял на неотложной операции, угрожая не учить его профессии. За проведенную процедуру Шенаслан потребовал оплату в размере тысячи турецких лир.

После операции Йылдирим столкнулся с проблемами, потому что рецепт на лекарства, выписанный "врачом", оказался незаверенным. После возвращения в клинику, пациент узнал, что Шенаслан является уборщиком без медицинского образования.

После подачи иска в суд Шенаслану было предъявлено обвинение в предоставлении стоматологических услуг без соответствующего образования. Суд вынес приговор в виде 2,5 года тюремного заключения и обязал выплатить компенсацию пострадавшему за причиненные физические и психологические травмы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре

Певице Алле Пугачёвой стало плохо во время шопинга на Кипре.

Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре
Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Ученые нашли связь между домашними кошками и шизофренией
Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной
Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной
Последние материалы
Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция проявляется через заложенность носа, боль в горле и интоксикацию
Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины
В Турции уборщик притворился врачом и вырвал 4 зуба пациенту
Немецкие ученые рассказали, как климат влияет на громкость голоса
Дерматолог Байрамукова назвала продукты, которые возвращают молодость
Politico: в Евросоюзе не согласны с идеей Испании передать Киеву прибыль с активов РФ
Поддержавшая ВСУ певица Лобода попала под шквал критики в Украине: "пробила новое дно"
Дебютный климатический спутник НАСА и Индии будет запущен в 2024 году
Эксперты назвали 3 причины, почему у многих россиян скоро начнутся проблемы с автомобилями
"Авангард" победил дома "Барыс" в матче чемпионата КХЛ 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников