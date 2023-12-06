В Турции уборщик притворился врачом и вырвал 4 зуба пациенту

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В стамбульской стоматологической клинике произошел инцидент, когда уборщик Джемаль Шенаслан представился врачом и, не имея соответствующего медицинского образования, произвел удаление передних зубов у 42-летнего пациента Хакана Йылдирима без необходимых медицинских показаний.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Пациент, испытывая сильные зубные боли, обратился за срочной помощью и был приглашен Шенасланом для осмотра. Уборщик выдавал себя за стоматолога, утверждая, что ему необходимо удалить четыре передних зуба. Когда пациент выразил сомнения, Шенаслан настоял на неотложной операции, угрожая не учить его профессии. За проведенную процедуру Шенаслан потребовал оплату в размере тысячи турецких лир.

После операции Йылдирим столкнулся с проблемами, потому что рецепт на лекарства, выписанный "врачом", оказался незаверенным. После возвращения в клинику, пациент узнал, что Шенаслан является уборщиком без медицинского образования.

После подачи иска в суд Шенаслану было предъявлено обвинение в предоставлении стоматологических услуг без соответствующего образования. Суд вынес приговор в виде 2,5 года тюремного заключения и обязал выплатить компенсацию пострадавшему за причиненные физические и психологические травмы.