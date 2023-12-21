Учёные заявили, что сдвиг времени ужина на час губит сосуды и сердце

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам эндокринолога клиники МГУ доктора медицинских наук Зухры Павловой, поздние завтраки и ужины могут иметь негативное влияние на наше здоровье. Она подчеркнула, что приём пищи после девяти часов вечера может повысить риск инсульта почти на треть.

Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Особенно опасным фактором оказывается переваривание пищи в позднее время. Врач объясняет, что это приводит к увеличению уровня сахара и давления в крови, хотя вечером они обычно снижаются. Исследование Nutrinet-Sante, в котором участвовали более 103 000 человек (79% из них — женщины), показало, что те, кто ужинал после 21:00, имели риск инсульта на 28% выше, чем те, кто завершал приём пищи до 20:00.

Это негативное влияние оказалось особенно выраженным у женщин, отмечает Павлова. Также подтверждается мнение о том, что поздний завтрак оказывает негативное воздействие на здоровье, и каждый час задержки этого приёма пищи увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов. Авторы исследования указывают, что "ранний завтрак заложен в нас эволюцией", и Павлова соглашается с этим, отмечая, что это самый важный приём пищи, который даёт организму энергию на весь день.

Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.