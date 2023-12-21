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Учёные заявили, что сдвиг времени ужина на час губит сосуды и сердце

1:26
Здоровье

По словам эндокринолога клиники МГУ доктора медицинских наук Зухры Павловой, поздние завтраки и ужины могут иметь негативное влияние на наше здоровье. Она подчеркнула, что приём пищи после девяти часов вечера может повысить риск инсульта почти на треть.

Учёные заявили, что сдвиг времени ужина на час губит сосуды и сердце
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Особенно опасным фактором оказывается переваривание пищи в позднее время. Врач объясняет, что это приводит к увеличению уровня сахара и давления в крови, хотя вечером они обычно снижаются. Исследование Nutrinet-Sante, в котором участвовали более 103 000 человек (79% из них — женщины), показало, что те, кто ужинал после 21:00, имели риск инсульта на 28% выше, чем те, кто завершал приём пищи до 20:00.

Это негативное влияние оказалось особенно выраженным у женщин, отмечает Павлова. Также подтверждается мнение о том, что поздний завтрак оказывает негативное воздействие на здоровье, и каждый час задержки этого приёма пищи увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов. Авторы исследования указывают, что "ранний завтрак заложен в нас эволюцией", и Павлова соглашается с этим, отмечая, что это самый важный приём пищи, который даёт организму энергию на весь день.

Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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