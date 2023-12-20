Диетолог Гончарова назвала самые неприятные сочетания продуктов на новогоднем столе

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самые неприятные сочетания на новогоднем столе - это фрукты, ягоды и мясные жирные блюда, сообщила в интервью Pravda. Ru диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

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По её словам, фрукты и ягоды дольше всего задерживаются в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), вызывая процессы брожения и гниения. Она предложила на их основе сделать самостоятельный поздний стол.

"Целесообразно проводить год нашей традиционной нарезкой, холодцом, лёгкими салатами с маложирными заправками. Фруктово-ягодные столы вместе с лёгкими алкогольными напитками лучше оставить непосредственно на встречу Нового года", — отметила эксперт.

Гончарова порекомендовала не сочетать газированные сладкие напитки с другой пищей, поскольку в этом случае резко изменяется кислотность ЖКТ и объём желудка. Это может привести к обострению хронических заболеваний, уточнила специалист.

Диетолог добавила, что пищу следует запивать домашними морсами или обычной водой.

"Всегда сочетаются холодец, заливное и хрен, горчица. Они помогают перевариваться волокнам мяса, каплям жира. Сочетаются между собой почти все овощи, причём можно есть салаты одновременно с помидорами и огурцами", — заключила Гончарова.

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