Профессор-инфекционист объяснила, почему ОРВИ стали "злее"

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Банальные ОРВИ стали протекать гораздо тяжелее, замечают недавно переболевшие россияне. Что это — новый вирус или сильно мутировавший старый?

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Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Елена Эсауленко объяснила изданию "ДокторПитер".

Никакого нового вируса нет, заверила она. В текущем эпидсезоне превалируют давно известные сезонные инфекции (риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус и другие), коронавирус SARS-CoV-2 (также перешедший в разряд обычных простуд) и грипп (преобладает H3N2).

Тяжесть вызываемого ими заболевания обусловлена общим ослаблением иммунитета за время пандемии, полагает специалист. "Известно, что коронавирусная инфекция приводит к снижению нашего иммунитета. А ведь у нас болели очень многие", — заметила она.

Свою неблагоприятную роль сыграло прекращение антиковидных мер — люди перестали носить маски, а кто-то, может, и руки моет не каждый раз. "Мы немного расслабились", — посетовала Эсауленко.

Одновременное заражение несколькими вирусами, например, сразу гриппом и ковидом, встречается нечасто и на тяжесть заболевания, как правило, не влияет.

"Такие микст-инфекции составляют меньше 10% от всей заболеваемости респираторными вирусами. Смешанная инфекция может протекать как в тяжёлой, так и в лёгкой форме. Миксты начали появляться по весне", — уточнила профессор.

Осложнение вирусного заболевания бактериальной инфекцией — совсем другая история. Такое случается сплошь и рядом, и это очень опасно. Но ни в коем случае нельзя профилактически принимать антибиотики, предостерегла медик.

Она вообще настоятельно призвала не заниматься самолечением: "Если вы заболели, у вас высокая температура, вы себя плохо чувствуете, первое, что нужно сделать, — это остаться дома и вызвать врача на дом. Если очень хочется, купить тесты можно. Но для какой цели? Вы же всё равно себя лечить не будете, я надеюсь".

Инфекционист затронула также сверхзлободневную ныне тему микоплазмы.

"Это не вспышка, а именно подъём заболеваемости. Для микоплазмы свойственны подъёмы каждые 4-6 лет", — успокоила она.

Кроме того, не так страшен чёрт, как его малюют: "Микоплазма редко заканчивается летальным исходом. Это такая, как говорят, "пневмония на ногах".