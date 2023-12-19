Кардиолог Фомичева назвала самые ранние признаки инфаркта

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог рассказала об инфаркте, отмечая, что это состояние возникает при недостаточном поступлении кислорода к сердечной мышце. Раннее распознавание инфаркта и своевременное обращение за помощью имеют критическое значение. Врач-кардиолог из клиники "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева поделилась информацией о ранних симптомах инфаркта. Обычно инфаркт миокарда возникает из-за тромбоза коронарной артерии. Если медицинская помощь будет оказана в течение 60-90 минут после первого признака, возможно его обратимость. Поэтому важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

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Статистика демонстрирует, что мужчины подвергаются риску инфаркта миокарда гораздо чаще (в 5 раз) по сравнению с женщинами, особенно в молодом и среднем возрасте. Фомичева отмечает, что ранние признаки инфаркта могут быть как типичными, так и нетипичными. К типичным симптомам относятся сильные боли за грудью, одышка, учащенное сердцебиение и пониженное артериальное давление, сообщает "В Татарстане".

К нетипичным симптомам относятся резкая слабость, потливость, тошнота, рвота, боли в животе, удушье, кашель, потеря сознания, тревожное состояние и страх перед смертью. В острый период инфаркта пациенты могут описывать свои болевые ощущения как сдавление железным обручем, ощущение плиты, лежащей на груди, или как будто на грудь льется кипяток. Эти симптомы могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку и другие части тела, иметь волнообразный характер и продолжаться от 20 минут до нескольких часов.