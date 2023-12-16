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Эндокринолог Павлова назвала неожиданную опасность при употреблении молока

1:36
Здоровье

Ученые из Нидерландов провели исследование, приходя к выводу о потенциальном вреде для здоровья человека от употребления коровьего молока. Согласно отчету, этот молочный продукт может быть связан с возникновением преддиабета у человека. Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась результатами исследования в своем блоге 15 декабря.

Эндокринолог Павлова назвала неожиданную опасность при употреблении молока
Фото: commons.wikimedia. org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Преддиабет – это состояние, при котором у человека еще нет диабета, но усвоение сахара уже не происходит так эффективно.

Эксперимент включал более 74 тысяч участников, средний возраст которых составил 46 лет. Ученые регистрировали привычки и образ жизни участников, а также анализировали объем употребления различных молочных продуктов, таких как йогурты, кефир, мороженое и сыр. Здоровье участников оценивалось на основе анализов крови.

По словам врача, результаты указывают на повышенный риск преддиабета при употреблении молока, независимо от его жирности. С другой стороны, жирные йогурты, наоборот, могут снижать вероятность развития преддиабета, особенно у людей старше 60 лет.

Павлова подчеркнула свое категорическое противостояние коровьему молоку по множеству причин, но одобряет употребление кисломолочных продуктов, поскольку они лишены вредного белка бета-казоморфина-7, в отличие от обычного молока. Она настоятельно рекомендует продолжать наслаждаться йогуртом и кефиром.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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