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Психолог Зродникова поделилась лучшими способами улучшения памяти

1:38
Здоровье

Нейрофизиологи утверждают, что недостаточная память чаще всего связана с недостаточным повторением. Психолог и профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова поделилась своими советами по улучшению памяти. Первый подход предполагает, что память нужно "зреть", аналогично тому, как помидоры выдерживаются в теплице — регулярное удобрение и полив необходимы. Важно осознавать, что каждый мозг развивается индивидуально, и требуется терпение, пока процесс запоминания не станет автоматизированным.

Психолог Зродникова поделилась лучшими способами улучшения памяти
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Второй метод включает в себя "очистку флешки" — перенос информации из краткосрочной памяти в долгосрочную, сохраняя только необходимую и ценную информацию, чтобы обеспечить свежую оперативную память после сна.

Для того чтобы мозг определил важность информации, необходимо, чтобы моменты запоминания были эмоционально насыщены или многократно повторены. Также важно извлекать информацию из памяти с использованием метода "выпустить ретривера", который предполагает активное восстановление информации, сообщает "Газета.Ru".

Существуют и другие методы, такие как использование стресса для стимулирования обучения и запоминания, но важно избегать хронического стресса. Также полезно время от времени ничего не делать для эффективной консолидации памяти.

Таким образом, существует множество методов улучшения памяти, и каждый человек может выбрать наиболее подходящий для себя, чтобы стать более эффективным в запоминании необходимой информации.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний нервной системы, а также некоторых заболеваний опорно-двигательного аппарата, влияющих на работу ЦНС.
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Занимается диагностикой, профилактикой и лечением гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита, тахикардии, аритмии, атеросклероза и др
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