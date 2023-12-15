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Более 300 камней достали из почки 20-летней тайванки

Здоровье » Здоровье и профилактика

Более 300 камней достали из почки 20-летней жительницы тайваньского города Тайнаня, сообщает Taiwan News.

Более 300 камней достали из почки 20-летней тайванки
Фото: Больница Чи Мэй

Девушку госпитализировали в больницу Чи Мэй с острой болью в пояснице и высокой температурой. Томография показала, что её правая почка битком набита мелкими камнями.

Бедняжка призналась эскулапам, что мало пьёт и предпочитает утолять жажду газировкой или холодным чаем. По всей видимости, её почки страдали от хронического обезвоживания.

Медики сумели удалить камни из почки пациентки при помощи малоинвазивной операции, чем они по праву гордятся. Всего им удалось вынуть более 300 минеральных образований от 0,5 см до 2 см, похожих на "маленькие приготовленные на пару булочки".

Этот клинический случай — яркий пример опасности недостаточного потребления жидкости и неправильных пищевых привычек, подчеркнул уролог Линь Цай-Ян. Пейте больше простой кипячёной воды, настоятельно рекомендует он.

При обнаружении камней в почках их необходимо удалять, даже если они не причиняют беспокойства — если они начнут выходить сами, это будет очень больно и может закончиться фатально.

Один из важных факторов развития мочекаменной болезни — наследственный. Людям с предрасположенностью, особенно мужчинам, важно правильно питаться для снижения риска образования камней в почках.

Камни в почке на рентгене
Камни в почке на рентгене
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
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