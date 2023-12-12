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Врач назвала продукты, которые снизят риск образования камней в почках

1:34
Здоровье

При мочекаменной болезни важно соблюдать определенное питание, которое поможет снизить риск образования новых камней и ускорить выведение старых, уверяет читателей Pravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач назвала продукты, которые снизят риск образования камней в почках
Фото: https://www.diycleanse.com/

Основные рекомендации по питанию при мочекаменной болезни:

  • Употребляйте продукты, которые снижают pH мочи и способствуют осаждению кристаллов мочевой кислоты, такие как молоко, молочные продукты, хлеб, продукты, богатые витамином В6 (пшено, гречка, перловка, ячневая крупа), и продукты, богатые магнием.
  • Включите в свой рацион разнообразные овощи и фрукты, такие как горох, брюссельская капуста, спаржа, тыква, брусника, красная смородина, кислые сорта яблок.
  • Потребляйте продукты, содержащие кальций, такие как молочные продукты, орехи, зелень.
  • Избегайте продуктов, повышающих pH мочи: морковь, картофель, дыня, груша, помидор, арбуз.
  • Употребляйте нежирные рыбу и мясо.

В периоды обострения мочекаменной болезни рекомендуется снизить потребление поваренной соли и углеводов, а также добавить поливитаминные препараты.

Перед началом любой диеты, особенно если у вас есть несколько видов камней в почках, рекомендуется проконсультироваться с врачом-урологом для индивидуальных рекомендаций, предупреждает врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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