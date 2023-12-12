При мочекаменной болезни важно соблюдать определенное питание, которое поможет снизить риск образования новых камней и ускорить выведение старых, уверяет читателей Pravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Фото: https://www.diycleanse.com/
Основные рекомендации по питанию при мочекаменной болезни:
Употребляйте продукты, которые снижают pH мочи и способствуют осаждению кристаллов мочевой кислоты, такие как молоко, молочные продукты, хлеб, продукты, богатые витамином В6 (пшено, гречка, перловка, ячневая крупа), и продукты, богатые магнием.
Включите в свой рацион разнообразные овощи и фрукты, такие как горох, брюссельская капуста, спаржа, тыква, брусника, красная смородина, кислые сорта яблок.
Потребляйте продукты, содержащие кальций, такие как молочные продукты, орехи, зелень.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ