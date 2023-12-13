Врач-эндокринолог Зухра Павлова выделила четыре метода снятия стресса, о чем она поделилась в своем Telegram-канале.
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По ее мнению, одним из способов снять напряжение является увлажнение организма путем употребления воды.
"Вода способствует уменьшению синтеза гормона, ответственного за выделение кортизола. Кортизол помогает нам лучше справляться со стрессовыми ситуациями, но избыточное его количество может привести к излишнему расходу мышечных запасов", — отметила специалист.
Другим эффективным методом для снятия стресса Павлова назвала занятия физической активностью. Например, при наличии стресса рекомендуется прогулка на свежем воздухе или выполнение физических упражнений в помещении, сообщает "Вечерняя Москва".
Также дыхательные практики могут помочь уравновесить нервную систему. Для уменьшения тревоги также полезны ванны, куда можно добавить английскую соль с магнием или эфирные масла с лавандой, мятой или эвкалиптом.
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