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Нутрициолог рассказала о переходе к правильному питанию: с фруктами будьте осторожнее

1:13
Здоровье

Нутрициолог и психолог Катерина Кузина объяснила, какие шаги следует предпринять на пути к правильному питанию.

Нутрициолог рассказала о переходе к правильному питанию: с фруктами будьте осторожнее
Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист посоветовала не держать дома неполезные продукты питания, чтобы избавить себя от соблазна. Она рекомендует избавиться от колбасных изделий, мучного и сладостей.

Ранее диетолог Елена Щетинина рассказала, что такое "правильное питание".

В холодильнике, по словам эксперта, должны храниться полезные перекусы, состоящие из клетчатки, правильных жиров и сложных углеводов.

Кузина советует запастистись салатами, брокколи, авокадо, рыбой, яйцами, крупами, овощами. Всё это, по мнению нутрициолога, поможет перестроить пищевые привычки.

"А вот с фруктами будьте поосторожнее. Хотя они тоже нужны для организма, не стоит чересчур на них налегать. Если хочется, допустим, черешни, съешьте горсть ягод, а не полкило", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист призвала выпивать больше воды, особенно перед едой. Это позволит уменьшить порции потребляемых продуктов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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