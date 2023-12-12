Нутрициолог и психолог Катерина Кузина объяснила, какие шаги следует предпринять на пути к правильному питанию.
Специалист посоветовала не держать дома неполезные продукты питания, чтобы избавить себя от соблазна. Она рекомендует избавиться от колбасных изделий, мучного и сладостей.
Ранее диетолог Елена Щетинина рассказала, что такое "правильное питание".
В холодильнике, по словам эксперта, должны храниться полезные перекусы, состоящие из клетчатки, правильных жиров и сложных углеводов.
Кузина советует запастистись салатами, брокколи, авокадо, рыбой, яйцами, крупами, овощами. Всё это, по мнению нутрициолога, поможет перестроить пищевые привычки.
"А вот с фруктами будьте поосторожнее. Хотя они тоже нужны для организма, не стоит чересчур на них налегать. Если хочется, допустим, черешни, съешьте горсть ягод, а не полкило", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист призвала выпивать больше воды, особенно перед едой. Это позволит уменьшить порции потребляемых продуктов.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.