Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин заступился за представителей ЛГБТ: эти люди имеют права на то, чтобы показать себя
Ляйсан Утяшева похвасталась успехами 8-летней дочери и поделилась редким видео с ней
Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на Всероссийскую олимпиаду студентов
Лукашенко пообещал "дожать" коррупционеров в 2024 году
Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО
Несколько беженцев пробрались в Финляндию через Карелию на велосипедах
Кардиолог рассказал о предвестниках сердечного приступа: ожирение, сахарный диабет и гипертония
На Ладожском озере опрокинулась баржа с пассажирами
Эстония привезла к границе с Россией противотанковые заграждения

Диетолог рассказала, что такое "правильное питание": рациональный подход

1:37
Здоровье

Врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина в беседе с Pravda.Ru объяснила, как должно быть выстроено "правильное питание".

Диетолог рассказала, что такое "правильное питание": рациональный подход
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что правильное питание подразумевает "рациональное питание".

"В определенных соотношениях должны быть в рационе питания продукты, содержащие белки, жиры, углеводы в соответствии с энергозатратами этого человека", — рассказала эксперт.

Диетолог отметила, что следует учитывать образ жизни человек при выборе питания.

"Белки бывают животные и растительные. Должны быть в рационе и те, и другие. Представители животных белков — мясо, рыба, птица, морепродукты, яйцо, творог. Представители белков растительного происхождения — это все злаки, крупы, в хлебе, в муке, вся выпечка практически, что из муки выполнено, это тоже углеводы, которые содержат белки растительного происхождения", — объяснила специалист.

Медик призвала не забывать и о жирах, которые тоже бывают животные и растительные.

"Бобовые и растительные масла — оливковое, растительное, хлопковое, кунжутное. Их небольшая часть должна присутствовать в рационе питания", — отметила Щетинина.

Врач призвала потреблять сложные углеводы, которые содержатся в кашах, крупах и бобовых культурах.

"А простые углеводы — это все сладости. Фрукты содержат и сложные углеводы, и простые углеводы", — рассказала диетолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Последние материалы
Раздел, посвящённый эвакуации из сектора Газа, появился на сайте МИД РФ
Кравцов: точка в вопросе запрета телефонов в школах еще не поставлена
Foreign Affairs: США должны начать переговоры с Россией о перемирии на Украине
Диетолог Соломатина: переизбыток витаминов и провитаминов хуже, чем недостаток
Жителей Новосибирска возмутили лавочки в форме "гробов"
Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области
Театр "Модерн" сыграет шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова
Пункт пропуска "Рафах" в пятницу пересекли около 200 граждан России
Баржа с людьми перевернулась на Ладожском озере
Новейший российский атомный ледокол получил название "Сталинград"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников