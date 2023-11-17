Диетолог рассказала, что такое "правильное питание": рациональный подход

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина в беседе с Pravda.Ru объяснила, как должно быть выстроено "правильное питание".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что правильное питание подразумевает "рациональное питание".

"В определенных соотношениях должны быть в рационе питания продукты, содержащие белки, жиры, углеводы в соответствии с энергозатратами этого человека", — рассказала эксперт.

Диетолог отметила, что следует учитывать образ жизни человек при выборе питания.

"Белки бывают животные и растительные. Должны быть в рационе и те, и другие. Представители животных белков — мясо, рыба, птица, морепродукты, яйцо, творог. Представители белков растительного происхождения — это все злаки, крупы, в хлебе, в муке, вся выпечка практически, что из муки выполнено, это тоже углеводы, которые содержат белки растительного происхождения", — объяснила специалист.

Медик призвала не забывать и о жирах, которые тоже бывают животные и растительные.

"Бобовые и растительные масла — оливковое, растительное, хлопковое, кунжутное. Их небольшая часть должна присутствовать в рационе питания", — отметила Щетинина.

Врач призвала потреблять сложные углеводы, которые содержатся в кашах, крупах и бобовых культурах.

"А простые углеводы — это все сладости. Фрукты содержат и сложные углеводы, и простые углеводы", — рассказала диетолог.

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