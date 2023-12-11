Кардиолог назвал самые ранние признаки сбоев в работе сердца

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечная слабость может возникнуть из-за различных факторов, таких как стресс, избыточная физическая нагрузка, неправильное питание и другие аспекты. Эти воздействия могут вызвать развитие сердечной недостаточности, и поэтому важно не упустить первые сигналы проблемы, чтобы предотвратить необратимые изменения.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Доктор кардиологии и профессор Энтони Мэтур поделился сведениями в статье для Daily Express о признаках, на которые следует обратить внимание. Одним из первых заметных признаков является затрудненное дыхание, которое проявляется как при физической активности, так и в покое.

Еще одним ключевым симптомом является появление патологической усталости и слабости. Сердечная недостаточность может привести к нарушению поступления достаточного количества кислорода и питательных веществ в организм. Это, в свою очередь, ограничивает активность мышц и органов, вызывая быструю утомляемость.

Помимо этого, отеки ног и живота могут свидетельствовать о проблемах с кровообращением, так как жидкость начинает задерживаться в организме. Учащенное сердцебиение добавляет к этой картине нерегулярный ритм сердца. Иногда слабость сопровождается избыточным потоотделением и чувством тревоги.

Эти симптомы также могут быть характерными для других заболеваний, поэтому важно проконсультироваться с врачом для точного определения диагноза.