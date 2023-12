Кардиолог назвал самые ранние признаки сбоев в работе сердца

Сердечная слабость может возникнуть из-за различных факторов, таких как стресс, избыточная физическая нагрузка, неправильное питание и другие аспекты. Эти воздействия могут вызвать развитие сердечной недостаточности, и поэтому важно не упустить первые сигналы проблемы, чтобы предотвратить необратимые изменения.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.