Кардиолог назвал самые ранние признаки сбоев в работе сердца

Сердечная слабость может возникнуть из-за различных факторов, таких как стресс, избыточная физическая нагрузка, неправильное питание и другие аспекты. Эти воздействия могут вызвать развитие сердечной недостаточности, и поэтому важно не упустить первые сигналы проблемы, чтобы предотвратить необратимые изменения.
Доктор кардиологии и профессор Энтони Мэтур поделился сведениями в статье для Daily Express о признаках, на которые следует обратить внимание. Одним из первых заметных признаков является затрудненное дыхание, которое проявляется как при физической активности, так и в покое.
Еще одним ключевым симптомом является появление патологической усталости и слабости. Сердечная недостаточность может привести к нарушению поступления достаточного количества кислорода и питательных веществ в организм. Это, в свою очередь, ограничивает активность мышц и органов, вызывая быструю утомляемость.
Помимо этого, отеки ног и живота могут свидетельствовать о проблемах с кровообращением, так как жидкость начинает задерживаться в организме. Учащенное сердцебиение добавляет к этой картине нерегулярный ритм сердца. Иногда слабость сопровождается избыточным потоотделением и чувством тревоги.
Эти симптомы также могут быть характерными для других заболеваний, поэтому важно проконсультироваться с врачом для точного определения диагноза.
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