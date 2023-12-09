Nutrients: кофе и курение повышают риск развития артрита

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые подтвердили прямую связь между курением, употреблением кофе и повышенным риском развития остеоартрита и ревматоидного артрита. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, использовало метод менделевской рандомизации для выявления причинно-следственной связи между мутациями, связанными с употреблением кофе, и мутациями, ответственными за риск артрита.

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Анализ результатов, проведенный с использованием метода МРТ, подтвердил высокое качество исследований, а также низкий риск систематической ошибки. Ученые рекомендуют рассмотреть возможность сокращения курения и потребления кофе для людей, склонных к остеоартриту или страдающих от этого заболевания.

Кофе и ревматоидный артрит