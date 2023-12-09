Завтрак считается одним из ключевых и полезных приемов пищи, и это не случайно. Исследователь долголетия Дэн Бюттнер выяснил, что правильное питание утром может способствовать долгой жизни, вплоть до 100 лет.
Многие пренебрегают завтраком, но это ошибочный подход. После сна организму особенно нужны питательные вещества, учитывая, что впереди целый день.
Ученые из Университета Раша, проводившие исследования в течение многих лет, подтвердили этот вывод. Особое внимание было уделено рациону жителей полуострова Никоя в Коста-Рике, доживших до 100 лет, в работе с Дэном Бюттнером.
Исследование показало, что долгожители предпочитают начинать свой день с кукурузных лепешек, приготовленных с начинкой из чёрной фасоли, лука, риса, местных трав и красного перца, сообщает involta.media.
Бюттнер отмечает, что кукурузные лепешки являются отличным источником цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом.
"Комбинация фасоли и риса обеспечивает полноценный белок, включающий все необходимые аминокислоты для человеческого организма", — добавил исследователь.
Жители этого района также готовят чилеро — блюдо из моркови, острого перца и уксуса. Это блюдо обогащает утренний прием пищи пробиотиками и куркумой, обладающей антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.
Подтверждения от Минобороны РФ нет.