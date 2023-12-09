Ученые назвали продукты, которые едят долгожители на завтрак

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак считается одним из ключевых и полезных приемов пищи, и это не случайно. Исследователь долголетия Дэн Бюттнер выяснил, что правильное питание утром может способствовать долгой жизни, вплоть до 100 лет.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Многие пренебрегают завтраком, но это ошибочный подход. После сна организму особенно нужны питательные вещества, учитывая, что впереди целый день.

Ученые из Университета Раша, проводившие исследования в течение многих лет, подтвердили этот вывод. Особое внимание было уделено рациону жителей полуострова Никоя в Коста-Рике, доживших до 100 лет, в работе с Дэном Бюттнером.

Исследование показало, что долгожители предпочитают начинать свой день с кукурузных лепешек, приготовленных с начинкой из чёрной фасоли, лука, риса, местных трав и красного перца, сообщает involta.media.

Бюттнер отмечает, что кукурузные лепешки являются отличным источником цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом.

"Комбинация фасоли и риса обеспечивает полноценный белок, включающий все необходимые аминокислоты для человеческого организма", — добавил исследователь.

Жители этого района также готовят чилеро — блюдо из моркови, острого перца и уксуса. Это блюдо обогащает утренний прием пищи пробиотиками и куркумой, обладающей антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.