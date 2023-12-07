Врач-терапевт рассказала о применении ингалятора при ОРВИ и простуде

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Мария Беляева в беседе с Pravda.Ru объяснила, как сделать лечение с помощью ингалятора более эффективным.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что к ингалятору прибегают в острой стадии заболевания.

"Если речь про обычный бытовой ингалятор, который у всех практически дома есть, то, естественно, намного больше пользы, если туда добавить в качестве антисептика или противовоспалительного средства", — рассказала эксперт.

Беляева предупредила, что при добавлении тех или иных масел в инагалятор, следует учитывать возможные аллергические реакции.

Такой "бабушкин метод", как подышать над горячей картошкой медик считает безвредным, однако она объяснила, что сейчас имеются гораздо более эффективные методы лечения простуды и ОРВИ.

"Есть всё-таки такие симптомы ОРВИ, ОРЗ, с которыми желательно врачу показаться. Потому что сейчас достаточно много осложнений от этих заболеваний. И в хроническую форму они тоже часто переходят. Поэтому запускать и долго самолечением каким-то лучше не заниматься", — дала совет терапевт.