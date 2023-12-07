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Врач-терапевт рассказала о применении ингалятора при ОРВИ и простуде

1:10
Здоровье

Врач-терапевт Мария Беляева в беседе с Pravda.Ru объяснила, как сделать лечение с помощью ингалятора более эффективным.

Врач-терапевт рассказала о применении ингалятора при ОРВИ и простуде
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что к ингалятору прибегают в острой стадии заболевания.

"Если речь про обычный бытовой ингалятор, который у всех практически дома есть, то, естественно, намного больше пользы, если туда добавить в качестве антисептика или противовоспалительного средства", — рассказала эксперт.

Беляева предупредила, что при добавлении тех или иных масел в инагалятор, следует учитывать возможные аллергические реакции.

Такой "бабушкин метод", как подышать над горячей картошкой медик считает безвредным, однако она объяснила, что сейчас имеются гораздо более эффективные методы лечения простуды и ОРВИ.

"Есть всё-таки такие симптомы ОРВИ, ОРЗ, с которыми желательно врачу показаться. Потому что сейчас достаточно много осложнений от этих заболеваний. И в хроническую форму они тоже часто переходят. Поэтому запускать и долго самолечением каким-то лучше не заниматься", — дала совет терапевт.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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