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Диетолог Мещерякова: совмещение мяса и мандаринов может навредить кишечнику

1:34
Здоровье

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с "Известиями" поделилась рекомендациями по сочетанию мандаринов с другими продуктами. Она отметила, что мандарины являются аллергенными продуктами, поэтому рекомендуется ограничивать их употребление до четырех-пяти штук в день. Врач подчеркнула, что желательно употреблять мандарины утром и днем, до 15 часов, чтобы избежать изжоги и расстройства кишечника.

Диетолог Мещерякова: совмещение мяса и мандаринов может навредить кишечнику
Фото: Нейросеть Шедеврум

Мещерякова отметила, что цитрусовые, включая мандарины, плохо сочетаются с некоторыми продуктами, такими как молоко, мясо и алкоголь. Она рекомендует употреблять цитрусовые отдельно, не смешивая их с другими продуктами, лучше всего не ранее чем через 1,5-2 часа после завтрака или обеда. Мандарины хорошо сочетаются с кисломолочными продуктами, некрахмалистыми овощами, сырыми и мягкими сырами, а также зеленью.

Важно отметить, что цитрусовые, включая мандарины, не рекомендуются для людей с воспалительными заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит, панкреатит, гепатит, и почечные заболевания. Из-за обилия органических природных кислот цитрусовые могут вызывать обострение у людей с такими воспалительными процессами. Также врач подчеркнула, что цитрусовые не сочетаются со всеми лекарственными препаратами.

СРОЧНО: медики рассказали, кому нельзя есть мандарины
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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