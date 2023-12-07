Диетолог Мещерякова: совмещение мяса и мандаринов может навредить кишечнику

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с "Известиями" поделилась рекомендациями по сочетанию мандаринов с другими продуктами. Она отметила, что мандарины являются аллергенными продуктами, поэтому рекомендуется ограничивать их употребление до четырех-пяти штук в день. Врач подчеркнула, что желательно употреблять мандарины утром и днем, до 15 часов, чтобы избежать изжоги и расстройства кишечника.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Мещерякова отметила, что цитрусовые, включая мандарины, плохо сочетаются с некоторыми продуктами, такими как молоко, мясо и алкоголь. Она рекомендует употреблять цитрусовые отдельно, не смешивая их с другими продуктами, лучше всего не ранее чем через 1,5-2 часа после завтрака или обеда. Мандарины хорошо сочетаются с кисломолочными продуктами, некрахмалистыми овощами, сырыми и мягкими сырами, а также зеленью.

Важно отметить, что цитрусовые, включая мандарины, не рекомендуются для людей с воспалительными заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит, панкреатит, гепатит, и почечные заболевания. Из-за обилия органических природных кислот цитрусовые могут вызывать обострение у людей с такими воспалительными процессами. Также врач подчеркнула, что цитрусовые не сочетаются со всеми лекарственными препаратами.

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