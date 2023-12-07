Стройные "атлетические" ноги россиянки оказались симптомом редкой болезни

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стройные "атлетические" ноги россиянки оказались симптомом редкой болезни. Так, у 14-летней девочки-подростка два года назад врачи обнаружили врожденную семейную парциальную липодистрофию 4-го типа.

Фото: veinclinicperth.com.au/

"Ноги атлета" без занятия спортом, говорят о редкой мутации в гене PLIN1, сообщили эндокринологи НМИЦ им. В. А. Алмазова, которые диагностировали заболевание.

Мутация чревата серьёзными осложнениями качества жизни, а в тяжёлых случаях может привести к летальному исходу из-за поражения сосудов.

Такая пациента в России стала первой, кому врачи назначили таргетную терапию.

"Назначение препарата рекомбинантного лептина позволяет существенно уменьшить метаболические нарушения и, следовательно, увеличить продолжительность жизни и её качество", — цитирует заведующую НИЛ детской эндокринологии Института эндокринологии НМИЦ им. Алмазова Ирину Никитину "Доктор Питер".