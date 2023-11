Диетолог Фуллер рассказал, можно ли убрать жир с конкретных частей тела

Your browser does not support the audio element.

Диетолог Ник Фуллер объяснил, что невозможно сделать более стройной только талию или ноги с помощью диеты и упражнений. При попытке снизить вес, жировые отложения равномерно будут уменьшаться на всей поверхности тела. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.