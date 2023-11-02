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Диетолог Фуллер рассказал, можно ли убрать жир с конкретных частей тела

1:44
Здоровье

Диетолог Ник Фуллер объяснил, что невозможно сделать более стройной только талию или ноги с помощью диеты и упражнений. При попытке снизить вес, жировые отложения равномерно будут уменьшаться на всей поверхности тела. Об этом сообщает Газета.Ru.

Диетолог Фуллер рассказал, можно ли убрать жир с конкретных частей тела
Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Врач пояснил, что когда вы тренируете определенные группы мышц, жир в этих областях не сгорает. Это означает, что упражнения, направленные на развитие мышц рук, не обязательно уменьшат их объем. Процесс липолиза (преобразование триглицеридов, жировых молекул в крови, в свободные жирные кислоты для последующего поступления в мышцы), уменьшает жировую прослойку на всем теле.

Кроме того, исследования показывают, что генетика, пол и возраст влияют на то, в каких частях человеческого тела скапливается больше жира. Доктор отметил, что женщины склонны к накоплению большего количества жира, чем мужчины, и это является естественной потребностью для поддержания беременности и грудного вскармливания. Если женщина решает уменьшить калорийность своего рациона и начать заниматься физической активностью, в первую очередь у нее может уменьшиться жир на лице, икрах и руках. Уменьшение жировых отложений в этих областях не влияет на ее способность забеременеть.

Кроме того, Фуллер предупредил, что эффективность различных таблеток и пищевых добавок для "локального похудения" не подтверждена. Чтобы достичь более стройной фигуры, рекомендуется придерживаться классического метода: перейти на здоровое питание и увеличить физическую активность.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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