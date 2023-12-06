Кефир считается наиболее популярным молочным продуктом у россиян. Благодаря полезным свойствам, кефир присутствует у большинства в ежедневном рационе. Но кефир, как и любой кисломолочный продукт, нужно выбирать с умом. На какие факторы следует обратить внимание при выборе кефира, рассказала читателям Pravda.Ru руководитель Центра по сертификации продукции и услуг, специалист по регистрации товарных знаков Екатерина Курбатова.
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Упаковка — она не должна быть вздутой, мятой и иметь какие-либо дефекты.
Производитель — желательно выбирать кефир известных вам марок,
Цена — качественный продукт не может стоить слишком дешево.
Информация на этикетке: сроки годности, условия хранения, состав.
В среднем срок хранения кефира составляет 10-14 дней. Натуральный продукт должен содержать закваску живых бактерий и пастеризованное молоко. Кефир со сроком хранения более 1 месяца наверняка произведен с использованием эмульгаторов и иных вспомогательных веществ.
Обратите внимание на маркировку! На упаковке должен присутствовать знак ЕАС, что означает, что продукт безопасен и имеет соответствующие разрешительные документы согласно техрегламентам Таможенного союза.
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