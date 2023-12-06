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Эксперт Курбатова перечислила признаки качественного кефира

1:37
Здоровье

Кефир считается наиболее популярным молочным продуктом у россиян. Благодаря полезным свойствам, кефир присутствует у большинства в ежедневном рационе. Но кефир, как и любой кисломолочный продукт, нужно выбирать с умом. На какие факторы следует обратить внимание при выборе кефира, рассказала читателям Pravda.Ru руководитель Центра по сертификации продукции и услуг, специалист по регистрации товарных знаков Екатерина Курбатова.

Эксперт Курбатова перечислила признаки качественного кефира
Фото: https://storage.myseldon.com/
  • Упаковка — она не должна быть вздутой, мятой и иметь какие-либо дефекты.
  • Производитель — желательно выбирать кефир известных вам марок,
  • Цена — качественный продукт не может стоить слишком дешево.
  • Информация на этикетке: сроки годности, условия хранения, состав.

В среднем срок хранения кефира составляет 10-14 дней. Натуральный продукт должен содержать закваску живых бактерий и пастеризованное молоко. Кефир со сроком хранения более 1 месяца наверняка произведен с использованием эмульгаторов и иных вспомогательных веществ.

Обратите внимание на маркировку! На упаковке должен присутствовать знак ЕАС, что означает, что продукт безопасен и имеет соответствующие разрешительные документы согласно техрегламентам Таможенного союза.

Признаки качественного товара:

  • однородная консистенция,
  • белков не менее 2,8%,
  • наличие маркировки на этикетке,
  • отсутствие резкого запаха,
  • не имеет горького неприятного привкуса.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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