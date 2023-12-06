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Инфекционист Малышев: симптомы микоплазмоза включают гипертермию, кашель, интоксикацию

1:33
Здоровье

Врач-инфекционист, профессор, д. м. н. Николай Малышев перечислил три основных симптома заражения микоплазменной инфекцией, которая недавно была обнаружена в России.

Инфекционист Малышев: симптомы микоплазмоза включают гипертермию, кашель, интоксикацию
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. [Во-вторых,] это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т. д. И, [в-третьих,] интоксикация", — рассказал медик в беседе с РБК.

Малышев отметил, что микоплазмоз является неприятным заболеванием, однако при своевременном обнаружении и получении медицинской помощи результаты лечения обычно хорошие. Интересно, что инфекция может протекать легко у некоторых людей, ограничиваясь верхними дыхательными путями, в то время как у других она может вызвать пневмонию с тяжёлым течением. Последнее в основном наблюдается у людей с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями. Врач также подчеркнул, что не существует вакцины от инфекции.

Микоплазменная пневмония — это вид атипичной лёгочной инфекции, вызванной Mycoplasma pneumoniae. Болезнь сопровождается сильным и продолжительным кашлем, болями в грудной клетке и возможной обструкцией бронхов. Диагностика микоплазменной инфекции без использования лабораторных методов является сложной задачей. Лечение проводится с помощью антибактериальных препаратов.

 

МИКОПЛАЗМОЗ. Mycoplasma genitalium. Симптомы, диагностика и лечение микоплазмоза.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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