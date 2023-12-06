Инфекционист Малышев: симптомы микоплазмоза включают гипертермию, кашель, интоксикацию

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-инфекционист, профессор, д. м. н. Николай Малышев перечислил три основных симптома заражения микоплазменной инфекцией, которая недавно была обнаружена в России.

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"Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. [Во-вторых,] это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т. д. И, [в-третьих,] интоксикация", — рассказал медик в беседе с РБК.

Малышев отметил, что микоплазмоз является неприятным заболеванием, однако при своевременном обнаружении и получении медицинской помощи результаты лечения обычно хорошие. Интересно, что инфекция может протекать легко у некоторых людей, ограничиваясь верхними дыхательными путями, в то время как у других она может вызвать пневмонию с тяжёлым течением. Последнее в основном наблюдается у людей с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями. Врач также подчеркнул, что не существует вакцины от инфекции.

Микоплазменная пневмония — это вид атипичной лёгочной инфекции, вызванной Mycoplasma pneumoniae. Болезнь сопровождается сильным и продолжительным кашлем, болями в грудной клетке и возможной обструкцией бронхов. Диагностика микоплазменной инфекции без использования лабораторных методов является сложной задачей. Лечение проводится с помощью антибактериальных препаратов.

МИКОПЛАЗМОЗ. Mycoplasma genitalium. Симптомы, диагностика и лечение микоплазмоза.