Врач-терапевт рассказала об угрозе приобретения зависимости от капель в нос

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Наталья Белова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как избежать зависимости от сосудосужающих капель в нос.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Медик отметила, что неправильное употребление капель в нос может привести к зависимости.

"Это связано с тем, что при длительном и неправильном использовании этих препаратов может происходить перерасширение сосудов в носу, что приводит к тому, что нос становится заложенным. При этом для достижения желаемого эффекта необходимо увеличивать дозировку, что в свою очередь усугубляет зависимость", — рассказала эксперт.

Белова назвала правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать зависимым от подобных препаратов.

"Надо использовать сосудосужающие капли только по назначению врача и только в течение ограниченного периода времени. Соблюдать рекомендуемую дозировку и частоту применения препарата. Не превышать продолжительность лечения, указанную в инструкции к препарату. Избегать длительного и непрерывного использования сосудосужающих капель", — дала рекомендации специалист.

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