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Врач назвала способ понизить давление без вреда для здоровья

1:32
Здоровье

Повышение артериального давления свыше 140/90 является патологией. При остром повышении имеются симптомы головной боли, тошноты, иногда рвота, головокружение. Данное состояние может вызвать нарушение трудоспособности. О том, как быстро понизить давление, рассказал читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, невролог Наталья Шиндряева.

Врач назвала способ понизить давление без вреда для здоровья
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

При повышенном давлении необходимо принять лекарства, которые его снижают:

  • каптоприл 25 мг, действие препарата 8 часов;
  • моксонидин 0,2.

Следует помнить, что при приёме лекарственных препаратов действие иногда наступает через 1-2 часа. Не нужно принимать повторно дозу гипотензивного, если через 30 мин нет эффекта. Повторный прием таблеток может привести через отсроченное время к выраженному падению давления, что также ухудшает общее самочувствие.

Если артериальное давление значительно повысилось, имеются сопутствующие симптомы, целесообразно обратиться к врачу для коррекции лечения и применения лекарственных средств внутривенно.

Повышение давления связано с несоблюдением режима приёма плановой гипотензивной терапии. Если лечение соблюдается, но симптомы повышенного давления присутствуют, обратитесь к участковому терапевту, чтобы он мог откорректировать лечение, напоминает врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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