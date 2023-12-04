Врачи обнаружили, что после COVID-19 могут начаться панические атаки

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ноябре руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что, несмотря на дискуссии ученых, существует единое мнение о том, что коронавирус может оставаться в организме после выздоровления. Вирус распространяется на различные ткани, оказывая воздействие на нервную систему и сосудистые стенки.

Фото: "Стоп паника"

Последствием легко перенесенной болезни становятся панические атаки, возникающие после выздоровления. На начальном этапе распространения вируса отсутствовала стандартная схема лечения, что увеличивало страх и создавало психологическую травму у больных.

Психологи подчеркивают, что панические атаки, длительностью 10-15 минут, могут развиваться из-за психических травм, вызванных самим заболеванием или потерей близких. Симптомы посттравматического синдрома, включая повышенную тревожность, могут длиться долго и перейти в депрессивную симптоматику, сообщают "Вести Подмосковья".

Для преодоления состояния психической напряженности и панических атак рекомендуется разъединять воспоминания о болезни с текущим состоянием и ориентироваться на факты улучшения здоровья. Существуют также специальные приложения, например, АнтиПаника, предлагающие техники переключения внимания.

В случае сильных проявлений панических атак рекомендуется обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту для обследования и возможного назначения соответствующих препаратов.

Панические атаки (ПА). Симптомы и принципы самопомощи при панической атаке