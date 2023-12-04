Диетолог Елена Тихомирова утверждает, что пропускание раннего завтрака не оказывает вредного воздействия на здоровье. Согласно ее словам, миф о необходимости завтрака сразу после пробуждения не имеет под собой научного обоснования, и если человек не испытывает желания есть утром, он может сделать это спустя несколько часов без каких-либо отрицательных последствий.
Врач отметила, что утверждение о том, что завтрак стимулирует метаболизм и другие важные процессы, является индивидуальным восприятием. Каждый человек уникален, и если ему не хочется завтракать утром, это не представляет проблему для его здоровья.
Она также отметила, что наоборот, внезапное увеличение объема употребляемой пищи у человека, не привыкшего завтракать, может вызвать ощущение вялости и сонливости, в то время как для других людей это может быть нормой, сообщает iz.
Тихомирова выделила группу пациентов, которым рекомендуется соблюдать утренний прием пищи. Это в основном люди, следующие диетам для восстановления пищеварительной системы при хронических заболеваниях, таких как гастрит и язвы.
Подводя итог, доктор подчеркнула, что для здоровых людей нет четких рекомендаций относительно времени завтрака, и каждый может выбирать удобное для себя время.
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