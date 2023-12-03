Вирусолог Ларичев прогнозирует приход в Россию нового вируса-мутанта из Китая

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирусолог Виктор Ларичев не исключил возможность появления в России китайского вируса-мутанта, но призвал не впадать в панику. По словам специалиста, российские ученые на текущий момент не могут однозначно определить, является ли данное заболевание вирусным или бактериальным. Тем не менее, Ларичев подчеркнул, что не стоит беспокоиться, поскольку нет данных о высокой смертности от данного вируса.

Фото: openverse "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Эксперт выразил уверенность в том, что преодолев болезнь, люди смогут справиться с ней, и нет оснований для излишнего беспокойства. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также поддержал позицию Ларичева, призвав россиян не поддаваться панике перед возможным появлением вируса. Он отметил, что китайские исследователи пока не обнаружили ничего нового и продолжают выявлять уже известные возбудители респираторных заболеваний у заболевших, сообщает Газета.Ru.

Покровский подчеркнул, что китайские специалисты обладают высоким профессионализмом, что внушает доверие. Тем не менее, в России будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в стране.

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