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Вирусолог Ларичев прогнозирует приход в Россию нового вируса-мутанта из Китая

1:16
Здоровье

Вирусолог Виктор Ларичев не исключил возможность появления в России китайского вируса-мутанта, но призвал не впадать в панику. По словам специалиста, российские ученые на текущий момент не могут однозначно определить, является ли данное заболевание вирусным или бактериальным. Тем не менее, Ларичев подчеркнул, что не стоит беспокоиться, поскольку нет данных о высокой смертности от данного вируса.

Вирусолог Ларичев прогнозирует приход в Россию нового вируса-мутанта из Китая
Фото: openverse "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Эксперт выразил уверенность в том, что преодолев болезнь, люди смогут справиться с ней, и нет оснований для излишнего беспокойства. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также поддержал позицию Ларичева, призвав россиян не поддаваться панике перед возможным появлением вируса. Он отметил, что китайские исследователи пока не обнаружили ничего нового и продолжают выявлять уже известные возбудители респираторных заболеваний у заболевших, сообщает Газета.Ru.

Покровский подчеркнул, что китайские специалисты обладают высоким профессионализмом, что внушает доверие. Тем не менее, в России будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в стране.

Вирусы: виды, устройство и способы заражения клетки
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Симанкова Татьяна
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