Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При средней норме употребления кофеина в пределах 400 мг в день, что примерно соответствует 5-6 чашкам кофе, человек может наслаждаться положительными эффектами, такими как антиоксидантное воздействие, тонизация, стимуляция мозга и улучшение настроения. Однако избыточное потребление кофе может привести к повышению давления, тахикардии и бессоннице. Бодрствующее воздействие кофе является временным, и после него может возникнуть сонливость. Кроме того, у человека может развиться зависимость от кофе. Почему у некоторых людей нет проблем после употребления нескольких чашек кофе в день, в то время как у других даже небольшое количество вызывает повышение давления и тахикардию?

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Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований Ирина Колесникова поясняет, что основным ферментом, ответственным за метаболизм кофеина в организме, является цитохром Р450 1 А2 и соответствующий ген CYP1A2. Если этот фермент активен и функционирует нормально, человек может употреблять рекомендованное количество кофе без ущерба для здоровья.

Интересно, что для некоторых людей даже одна чашка кофе в день может быть полезной и снизить риск инфаркта миокарда. Это связано с тем, что кофе стимулирует работу цитохрома, улучшая его эффективность. Однако существуют генетические варианты, при которых функция фермента ухудшается, что замедляет метаболизм кофеина. В таких случаях избыточное потребление кофе не рекомендуется.

Особенно важно это для тех, у кого оба варианта гена не благоприятны. В таких случаях рекомендуется ограничить употребление кофе и предпочесть другие напитки. При употреблении больших количеств кофе (4 чашки в день и более) риск инфаркта миокарда у таких людей увеличивается в четыре раза. Это касается приблизительно одного из восьми-девяти человек. Также стоит помнить, что кофеин содержится не только в напитках, но и в некоторых популярных лекарствах, таких как цитрамон и аскофен, и быть осторожным при их употреблении, предупреждает специалист.

"Почему нельзя пить кофе и чай? ВРЕД КОФЕИНА"