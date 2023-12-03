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Стоматолог Гришина: жвачка и морковь помогут избавиться от налёта на зубах

1:15
Здоровье

Врач-гигиенист Инна Гришина перечислила лайфхаки, которые позволят сохранить здоровье зубов и сократить количество налёта на них после приёма пищи.

Стоматолог Гришина: жвачка и морковь помогут избавиться от налёта на зубах
Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам специалиста, для избавления от налёта следует съесть какой-либо твёрдый овощ или фрукт. Это может быть яблоко или морковь, уточнила эксперт в интервью сайту aif.ru.

Как пояснила врач, жвачка тоже эффективна при очищении поверхности зубов. Она порекомендовала использовать её в течение 15-20 минут после еды.

Гришина считает, что современный человек должен обязательно пользоваться очищающей пенкой, которая улучшает состояние зубов и ротовой полости. Помимо этого, специалист посоветовала делать выбор в пользу зубных щёток, созданных из натуральной щетины, а также не отказываться от зубной нити, ёршика и ирригатора.

Чтобы сохранить здоровье зубов, следует избегать употребления слишком горячих или холодных блюд, резюмировала гигиенист.

Ранее стоматолог Владимир Лосев заявил, что паста с фтором, сырые овощи и профессиональная чистка спасут пациента от кариеса.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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