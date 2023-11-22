Стоматолог рассказал о спасении зубов от кариеса: зубная паста с фтором, морковь и яблоки

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач клиники "Мегастом АДИ", кандидат медицинских наук Владимир Лосев объяснил, что делать, чтобы сохранить зубы от кариеса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик призывает профилактические осмотры у стоматолога, который может увидеть признаки кариеса на ранних стадиях. Рекомендует эксперт прибегать к профессиональной чистке полости рта. Такие чистки избавляют от зубного налёта и зубного камня.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о правильном способе чистить зубы по методике Bass.

Лосев посоветовал пользоваться зубными пастами с фтором, особенно вечером, что поможет избежать пародонтита. Советует он также прибегать к чистке зубов с помощью зубной нити.

"Сырые и твердые овощи и фрукты, такие как яблоки и морковь, действуют как природная щетка для зубов. Жевание этих продуктов помогает удалить остатки пищи и микробы с поверхности зубов, способствуя частичному самоочищению", — цитирует слова стоматолога "Вечерняя Москва".

Врач призвал не пить сладкие газированные напитки и с опаской относиться к орехам и леденцам.