Нутрициолог Дубицкая назвала самые полезные каши для пенсионеров

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно словам нутрициолога Анастасии Дубицкой, зеленая гречка и киноа являются наиболее благоприятными злаками для пожилых людей из-за легкости усвоения организмом. Она подчеркнула и другие полезные для пожилых людей злаки.

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Дубицкая отметила, что сырая зеленая гречка легко приготавливается и хорошо переваривается, что делает ее подходящей даже для старших людей и детей. Этот продукт, по ее мнению, богат витаминами группы B, магнием и железом, особенно важными для пожилых людей.

Она также подчеркнула, что для людей старше 60 лет особенно полезна белая киноа за ее содержание омега-кислот. Нутрициолог предложила варианты ее использования, такие как самостоятельное блюдо, добавление в салаты или приготовление каши. Касаясь сладких блюд из киноа, она рекомендовала заменять сахар сиропом топинамбура, ягодами или фруктами.

Дубицкая высказала мнение, что рис не является оптимальным выбором для старших людей, поскольку его трудно переваривать. Она пояснила, что с возрастом желудочно-кишечный тракт изнашивается, а ферменты для пищеварения снижают свою активность. В связи с этим она резюмировала, что с увеличением возраста люди становятся менее активными, и, следовательно, для них лучше употреблять легкоусвояемые продукты.

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