Эксперт назвала неочевидные причины хронической усталости

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди часто склоняются к тому, что хроническая усталость — это следствие недосыпа или ненормируемого рабочего дня. Но присутствуют менее очевидные причины, которые тоже крадут наши силы. Можно было бы составить длинный список, перечисляя людей, ситуации и чувства, которые вызывают у нас хроническую усталость, но начало кроется в душевных травмах, считает эксперт по ментальному здоровью, energy-коуч Ольга Медюха.

Фото: https://chudo-prirody.com/

"Вследствие травм люди становятся злыми, а мир кажется им несправедливым. Боль заглушает понимание себя. Когда человек видит мир в состоянии боли, для него меняется контекст событий, у него меняется отношение к людям. Включаются негативные эмоции, и происходит потеря энергии. Пребывая в подобных состояниях ежедневно, человек не успевает энергетически восстанавливаться. Регулярное отсутствие энергии ощущается в физическом мире в виде хронической усталости", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Выражение негативных эмоций — это не единственная причина, по которой человек теряет энергию. Мыслительный процесс тоже требует больших ресурсов. Мысли о прошлом, настоящем, будущем, надежда и даже вера выкачивают массу сил. Многие слышали такую фразу: "Так долго думал, что устал". Мыслительные действия забирают силы — будь то воспоминание или решение рабочих вопросов.

Человек устанет намного больше, если будет постоянно думать о нерешаемой ситуации, чем если решит алгебраическое неравенство. В наших силах — контролировать то, о чем именно и сколько мы думаем, тем самым сохраняя свою энергию. Если не думать сложно, стоит поискать причину погружения в эту мысль.

"Конечно, лучше не доводить себя до энергетического истощения, превращая жизнь в день сурка. Но если это все же произошло, то помните — это исправимо. Техники работы с энергетическим полем человека и подсознанием, а также спорт и телесные практики помогают вернуть энергию и желание жить. Главное начать", — отмечает Ольга Медюха.