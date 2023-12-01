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Эксперт назвала неочевидные причины хронической усталости

2:17
Здоровье

Люди часто склоняются к тому, что хроническая усталость — это следствие недосыпа или ненормируемого рабочего дня. Но присутствуют менее очевидные причины, которые тоже крадут наши силы. Можно было бы составить длинный список, перечисляя людей, ситуации и чувства, которые вызывают у нас хроническую усталость, но начало кроется в душевных травмах, считает эксперт по ментальному здоровью, energy-коуч Ольга Медюха.

Эксперт назвала неочевидные причины хронической усталости
Фото: https://chudo-prirody.com/

"Вследствие травм люди становятся злыми, а мир кажется им несправедливым. Боль заглушает понимание себя. Когда человек видит мир в состоянии боли, для него меняется контекст событий, у него меняется отношение к людям. Включаются негативные эмоции, и происходит потеря энергии. Пребывая в подобных состояниях ежедневно, человек не успевает энергетически восстанавливаться. Регулярное отсутствие энергии ощущается в физическом мире в виде хронической усталости", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Выражение негативных эмоций — это не единственная причина, по которой человек теряет энергию. Мыслительный процесс тоже требует больших ресурсов. Мысли о прошлом, настоящем, будущем, надежда и даже вера выкачивают массу сил. Многие слышали такую фразу: "Так долго думал, что устал". Мыслительные действия забирают силы — будь то воспоминание или решение рабочих вопросов.

Человек устанет намного больше, если будет постоянно думать о нерешаемой ситуации, чем если решит алгебраическое неравенство. В наших силах — контролировать то, о чем именно и сколько мы думаем, тем самым сохраняя свою энергию. Если не думать сложно, стоит поискать причину погружения в эту мысль.

"Конечно, лучше не доводить себя до энергетического истощения, превращая жизнь в день сурка. Но если это все же произошло, то помните — это исправимо. Техники работы с энергетическим полем человека и подсознанием, а также спорт и телесные практики помогают вернуть энергию и желание жить. Главное начать", — отмечает Ольга Медюха.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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