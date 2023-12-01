Стоматолог Першина: "К выбору зубной пасты нужно серьёзно подходить, как ко всему вообще"

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Выбор зубной пасты может быть сложной задачей, учитывая огромное разнообразие предложений на рынке. Однако правильный выбор зубной пасты имеет огромное значение для нашего здоровья полости рта.

Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

"К выбору зубной пасты нужно серьезно подходить, как ко всему в этом мире. Пасты бывают гигиенические, лечебно-профилактические и профилактические. Гигиеническую пасту обычную без каких-то дополнительных активных компонентов можно любую выбирать, какая просто больше нравится. Но если нужно какое-то дополнительное лечебное воздействие оказывать на зубы или на десна, например, то при выборе лечебно-профилактических зубных паст нужно уже учитывать рекомендации доктора", - поделилась в комментарии для Pravda. Ru врач-стоматолог Ирина Першина.

Эксперт также отметила, что компонентов зубных паст очень много, есть отбеливающие, абразивные, которые лучше очищают зубы. Например, это больше курильщикам подходит или тем, у кого гигиена страдает.

Для чувствительных зубов есть пасты с добавлением фтора, кальция, гидроксиапатита. Не стоит "подсаживаться" на какую-то одну пасту. Как трихологи говорят, что шампуни нужно периодически менять в линейке тех, которые тебе подходят, так же - и с зубной пастой.

Стоит обращать внимание на абразивность зубной пасты, чем выше индекс, тем больше там твёрдых частиц, которые скоблят эмаль. Как правило, на этих пастах есть пометки. Например, "паста для курильщиков". Для чувствительных зубов будет минимальное количество абразива.

"Но я вас уверяю, если паста от производителя, который сертифицирован, у которого есть лицензия быть на рынке, то поверьте, их проверяет такое количество технологов разных инстанций, что в них вредных компонентов содержаться не может в принципе. Потому что даже все потенциально вредные компоненты в таком минимальном количестве, что это из серии "жить вредно", — рассказал врач-стоматолог.

Правильный выбор зубной пасты поможет вам поддерживать здоровье полости рта и белоснежную улыбку.