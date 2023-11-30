Толстянка, герань и диффенбахия: названы опасные для здоровья комнатные растения

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист назвала растения, которые нежелательно держать в жилом помещении.

Фото: media.architecturaldigest. com/photos/5dcde00380598800086215f6/16:9/w_6720,h_3780,c_limit/Osofsky_Oct19-5.jpg

Высыпания, мигрень и даже удушье могут появиться у владельцев герани. Растение выделяет эфирные масла, которые становятся причиной аллергической реакции. Об этом пишет PNZ. RU со ссылкой на ландшафтного дизайнера Ольгу Воронову.

В отличие от герани, папоротник никакого запаха не источает. Однако выводы о его безопасности делать не стоит. Споры, которые содержатся в воздухе вокруг самого растения, раздражают бронхи и вызывают сильный кашель.

Яд, способный обжечь кожу, содержится в филодендроне, диффенбахии, цикламене и алоказии. Воронова советует оградить от них детей и домашних питомцев.

Что касается толстянки, известной в народе как "денежное дерево", то она представляет для человека серьёзную опасность. В её листьях содержится мышьяк.