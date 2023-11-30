Специалист назвала растения, которые нежелательно держать в жилом помещении.
Высыпания, мигрень и даже удушье могут появиться у владельцев герани. Растение выделяет эфирные масла, которые становятся причиной аллергической реакции. Об этом пишет PNZ. RU со ссылкой на ландшафтного дизайнера Ольгу Воронову.
В отличие от герани, папоротник никакого запаха не источает. Однако выводы о его безопасности делать не стоит. Споры, которые содержатся в воздухе вокруг самого растения, раздражают бронхи и вызывают сильный кашель.
Яд, способный обжечь кожу, содержится в филодендроне, диффенбахии, цикламене и алоказии. Воронова советует оградить от них детей и домашних питомцев.
Что касается толстянки, известной в народе как "денежное дерево", то она представляет для человека серьёзную опасность. В её листьях содержится мышьяк.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.