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Толстянка, герань и диффенбахия: названы опасные для здоровья комнатные растения

1:01
Здоровье

Специалист назвала растения, которые нежелательно держать в жилом помещении.

Толстянка, герань и диффенбахия: названы опасные для здоровья комнатные растения
Фото: media.architecturaldigest. com/photos/5dcde00380598800086215f6/16:9/w_6720,h_3780,c_limit/Osofsky_Oct19-5.jpg

Высыпания, мигрень и даже удушье могут появиться у владельцев герани. Растение выделяет эфирные масла, которые становятся причиной аллергической реакции. Об этом пишет PNZ. RU со ссылкой на ландшафтного дизайнера Ольгу Воронову.

В отличие от герани, папоротник никакого запаха не источает. Однако выводы о его безопасности делать не стоит. Споры, которые содержатся в воздухе вокруг самого растения, раздражают бронхи и вызывают сильный кашель.

Яд, способный обжечь кожу, содержится в филодендроне, диффенбахии, цикламене и алоказии. Воронова советует оградить от них детей и домашних питомцев.

Что касается толстянки, известной в народе как "денежное дерево", то она представляет для человека серьёзную опасность. В её листьях содержится мышьяк.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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