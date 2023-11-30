Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью. Ученые Китая назвали органы, без которых человек сможет жить совершенно спокойно.

Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

Желчный пузырь

Желчный пузырь, небольшой орган в форме мешочка, служит резервуаром для желчи, фермента, вырабатываемого печенью и участвующего в пищеварении. Желчь помогает организму расщеплять жиры и кофеин, обеспечивая нормальное переваривание разнообразной пищи. Появление желчных камней, состоящих в основном из холестерина, иногда требует хирургического вмешательства, но соблюдение правильной диеты может предотвратить необходимость в операции.

Аппендикс

Ранее игравший роль в усвоении целлюлозы, аппендикс в наше время чаще всего не участвует в процессе пищеварения. Тем не менее, он продолжает выполнять полезные функции, такие как поддержание кишечной микрофлоры и производство иммуноглобулинов. В случае аппендицита, часто прибегают к его удалению хирургическим путем.

Лёгкие

Лёгкие, позволяющие человеку дышать, представляют собой изумительный дублированный механизм. Некоторые люди, потерявшие одно лёгкое, продолжают активно жить, несмотря на ограничения. Лёгкие являются ключевыми для усвоения кислорода, и даже после хирургического вмешательства люди могут адаптироваться к изменениям.

Желудок

Желудок, играющий важную роль в пищеварении, может быть удален из-за онкологических заболеваний. Однако, даже после операции, люди продолжают жить, придерживаясь специальной диеты и употребляя пищу небольшими порциями.

Почки

Почки выполняют ряд важных функций, включая фильтрацию крови и выработку гормонов. Трансплантация почки стала обычной операцией в медицине, позволяя людям с почечной недостаточностью продолжать полноценную жизнь. Хотя гемодиализ может поддерживать жизнь в отсутствие почек, пересадка органа остается наиболее распространенным методом лечения.

Хотя у человеческого тела есть свои ограничения, современная медицина позволяет поддерживать жизнь и обеспечивать нормальное функционирование органов даже после их удаления или замены.

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