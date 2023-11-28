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В России остаётся актуальной проблема соблюдения прав людей с психическими расстройствами

Здоровье

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём докладе, посвящённом проблемам граждан с психическими заболеваниями.

В России остаётся актуальной проблема соблюдения прав людей с психическими расстройствами
Фото: amp.politeka.net

По словам Татьяны Москальковой, несмотря на масштабные меры, которые государство предпринимает для улучшения ситуации, за последние четыре года к ней поступило более 1 100 обращений, связанных с защитой прав этой категории граждан. Большая часть жалоб пришла из регионов.

Конкретизируя проблемы, Уполномоченная по правам человека выделила:

  • Несогласие граждан с диагнозом.
  • Правомерность помещения в стационар.
  • Отсутствие независимой медицинской экспертизы, в том числе по профилю психиатрия.
  • Грубое и неуважительное обращение с пациентами в больницах.
  • Обеспечение лекарственными препаратами.
  • Качество оказания медицинской помощи, являющееся следствием дефицита психиатров, психотерапевтов, судебных экспертов и квалифицированного среднего медицинского персонала.

Особый акцент Татьяна Москалькова сделала на состоянии стационарных учреждений и необходимости обеспечения адекватных условий проживания для пациентов. Уполномоченная по правам человека призвала органы государственной власти в регионах, а также Минздрав и Минтруд, активизировать усилия по улучшению технического обеспечения профильных учреждений.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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