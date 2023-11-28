В России остаётся актуальной проблема соблюдения прав людей с психическими расстройствами

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём докладе, посвящённом проблемам граждан с психическими заболеваниями.

Фото: amp.politeka.net

По словам Татьяны Москальковой, несмотря на масштабные меры, которые государство предпринимает для улучшения ситуации, за последние четыре года к ней поступило более 1 100 обращений, связанных с защитой прав этой категории граждан. Большая часть жалоб пришла из регионов.

Конкретизируя проблемы, Уполномоченная по правам человека выделила:

Несогласие граждан с диагнозом.

Правомерность помещения в стационар.

Отсутствие независимой медицинской экспертизы, в том числе по профилю психиатрия.

Грубое и неуважительное обращение с пациентами в больницах.

Обеспечение лекарственными препаратами.

Качество оказания медицинской помощи, являющееся следствием дефицита психиатров, психотерапевтов, судебных экспертов и квалифицированного среднего медицинского персонала.

Особый акцент Татьяна Москалькова сделала на состоянии стационарных учреждений и необходимости обеспечения адекватных условий проживания для пациентов. Уполномоченная по правам человека призвала органы государственной власти в регионах, а также Минздрав и Минтруд, активизировать усилия по улучшению технического обеспечения профильных учреждений.