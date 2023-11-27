Елена Малышева: кофе, мята и газировка убивают желудок

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты губят желудок.

Фото: Pic Courtesy: https://www.slashgear.com

Теледоктор напомнила, что бактерия Helicobacter pylori является одним из главных врагов желудка. Она — единственная, которая способна выживать в кислой среде, и именно она, а не стрессы, как принято считать, становится причиной гастритов, язвы и рака.

Во-вторых, желудок губят ряд лекарств, которые просто растворяют его слизистую. К таким препаратам относятся лекарства группы нестероидных противовоспалительных средств, иными словами — обезболивающие таблетки, пояснила Малышева. Именно поэтому эти лекарства нужно принимать с препаратами, защищающими желудок.

Также очень плохо на этот орган действуют некоторые продукты. Прежде всего, это все позиции, содержащие кофеин — энергетики, крепкий кофе и пр. Второй вредный продукт для желудка — это мята, а третий — газировка.

Эти продукты расслабляют сфинктер, располагающийся между пищеводом и желудком, в результате чего в пищевод происходит заброс кислоты.

"Это состояние называется гастроэзофагеальный рефлюкс. Кто-то чувствует изжогу, кто-то не чувствует. В пищеводе нет защиты, он сжигается, и это может стать началом рака пищевода", — добавила Малышева в программе "Жить здорово!".

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