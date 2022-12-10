Диетолог: "Западная" диета с избытком животных жиров подавляет развитие полезных бактерий

Здоровье и самочувствие тесно связаны с питанием. Ещё великий греческий врач Гиппократ сказал: "мы есть то, что мы едим". Правильное питание значительно снижает риск заболеть многими хроническими болезнями, но его нельзя назвать универсальным рецептом здоровья. При совершенно одинаковом рационе у двух человек могут быть разные показатели анализов: уровень глюкозы в крови, содержание "плохого" холестерина низкой плотности или мочевой кислоты.

Кому-то каждый день необходим плотный завтрак, а другой человек вообще не может ничего съесть до полудня. Есть люди, которым наибольшую пользу принесёт интервальное питание с длительными перерывами, а другим необходимо есть каждые три часа. Кето-диеты, диета Аткинса, скандинавский и средиземноморский планы питания — всё это варианты персонализированного питания. Как найти среди них свой, который укрепит здоровье и защитит от болезней? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание", кандидат медицинских наук, диетолог-терапевт Светлана Павличенко.

Персонализированное питание — мода или необходимость?

Причины хронических заболеваний давно занимают ученых. Долгое время считалось, что в неинфекционных болезнях, таких как диабет или заболевания органов кровообращения, виновата, прежде всего, наследственность. Поэтому, когда в девяностых годах прошлого века началась расшифровка генома человека, ученые преисполнились оптимизма. Они планировали выявить все гены, ответственные за различные заболевания, и точечно устранять нарушения.

Однако очень быстро выяснилось, что для большинства неинфекционных заболеваний нет единого гена (или комбинации генов), ответственного за их возникновение. Внешние факторы, такие как состояние окружающей среды, питание, уровень физической активности, гораздо сильнее влияют на риск заболеть.

В наши дни большинство ученых придерживаются гипотезы эпигенетики. Наследственность играет свою роль в развитии хронических заболеваний, но внешние факторы (в первую очередь диета) способны изменять активность генов как в плохую, так и хорошую с точки зрения здоровья сторону. Более того, влияние внешних факторов закрепляется в генах и передаётся по наследству. То, что мы едим — не только мы, но и наши дети и внуки.

Важным шагом на пути к пониманию глубинных причин заболеваемости стало открытие роли микробиома. Триллионы крошечных микроорганизмов, живущих в кишечнике, регулируют обмен веществ, участвуют в формировании иммунитета, защищают от хронического воспаления.

Летом 2022 года петербургские онкогематологи получили медицинскую премию "Призвание" за использование микробиома для спасения больных детей. Они смогли победить реакцию "трансплант против хозяина", когда здоровый костный мозг, пересаженный пациенту, начинает воспринимать организм хозяина как врага и атаковать его.

Функция микробиома в организме настолько важна, что некоторые ученые считают его отдельным органом тела.

Состояние микробиома напрямую зависит от питания. Стандартная "западная" диета, с избытком животных жиров и продуктов глубокой переработки, подавляет развитие нужных, полезных бактерий. Зато процветают условно-патогенные микробы, которые при неблагоприятных условиях вызывают заболевания. Для здорового микробиома необходимы пребиотики — продукты, которые не перевариваются в желудке и верхних отделах кишечника, но идут в пищу микроорганизмам, и пробиотики — живые бактерии, пополняющие микробиом, поредевший в результате неправильного питания или приёма антибиотиков.

Главный источник пребиотиков — это клетчатка, или пищевые волокна, которые содержатся в растительной пище: фруктах и овощах, цельном зерне.

Пробиотики встречаются в ферментированных продуктах: квашеной капусте, чае комбуча, кефире и йогурте.

Прежде чем определиться с персональным планом питания на основе микробиома, нужно сначала определить, каков его состав, и это непростая задача. Кишечные микробы в основном обитают в средних отделах кишечника, куда не добираются традиционные методы исследования. Ученые придумали остроумный и действенный способ: измерять процент водорода в выдыхаемом воздухе, так как он сильно зависит от состава микробиома. Уже созданы портативные измерители водорода, и возможно, скоро они появятся в аптеках, рядом с приборами для измерения давления и глюкометрами.

Персонализированное питание может стать медициной будущего, способом лечения многих болезней. Современная наука плодотворно работает в этом направлении, уже накоплен большой объём данных. Уже понятно, что у подавляющего большинства в его основу ляжет растительное питание, как источник пищевых волокон, антиоксидантов и ненасыщенных жиров.

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