Три традиции японской кухни обеспечивают долголетие

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продолжительность жизни в Японии одна из самых высоких в мире, страна входит в "клуб 80-летних", так как в среднем граждане страны живут около 82 лет. Один из факторов, способствующих долголетию, — правильное питание. В преддверии Дня Васёку (Дня японской кухни), который отмечался в прошедшие выходные, эксперты телеканала "Доктор" напомнили о самых полезных пищевых привычках японских семей. Их несложно перенять и россиянам.

Фото: @tanuki.official

1. Водоросли

Японцы употребляют морскую капусту и другие водоросли в роллах, суши, супах и даже в высушенном виде вместо чипсов. Все это являются богатыми йодом продуктами (а также другими полезными микроэлементами). Авторы канала объясняют, что "эту привычку точно стоит перенять, так как каждый второй россиянин испытывает дефицит йода в организме". Кроме того, российская морская капуста, также известная как "чука", доступна и по цене, и по доступности.

2. Десерты без сахара

Японские десерты могут показаться вам необычными, так как они совсем не сладкие. В них нет добавленного сахара — только натуральная сладость сезонных фруктов. Если же используется мука, то она обычно рисовая. Такое сочетание поможет избежать лишних сантиметров в талии (японцы — одна из самых стройных наций в мире), снизить уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Приём пищи как ритуал

Для японцев обед с друзьями наспех считается неправильным. Здесь принято есть много блюд за раз, но маленькими порциями, расслабиться, делиться новостями. Для японцев еда — это вид отдыха, и главное — не количество съеденного. В результате не грозит набор веса.

Добавив эти три правила здорового питания, можно также отметить привычку есть рыбу вместо мяса, проведение чайной церемонии, во время которой листья завариваются особым образом, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Также в рацион добавляется большое количество ферментированных продуктов, включая известный соевый соус и тофу — соевый творог, которые способствуют здоровому пищеварению.

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