Врач-пульмонолог Бекетов рассказал, какие анализы важно сдать после перенесенного коронавируса

Гражданам рекомендуется провести проверку состояния почек и оценку показателей риска тромбообразования после перенесенной коронавирусной инфекции. Врач-пульмонолог Владимир Бекетов сообщил, что для раннего выявления возможных заболеваний, вызванных после COVID-19, необходимо пройти ряд анализов. Рекомендуется сдать общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой, а также оценить уровень системного воспаления и провести анализ на маркер развития бактериального осложнения, что может потребовать применения антибиотиков.
Важным моментом, по словам врача, является также оценка работы почек. Проведение указанных анализов рекомендуется для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Однако врач отмечает, что предоставленные рекомендации имеют информационный характер, и рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.