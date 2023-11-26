Врач-пульмонолог Бекетов рассказал, какие анализы важно сдать после перенесенного коронавируса

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гражданам рекомендуется провести проверку состояния почек и оценку показателей риска тромбообразования после перенесенной коронавирусной инфекции. Врач-пульмонолог Владимир Бекетов сообщил, что для раннего выявления возможных заболеваний, вызванных после COVID-19, необходимо пройти ряд анализов. Рекомендуется сдать общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой, а также оценить уровень системного воспаления и провести анализ на маркер развития бактериального осложнения, что может потребовать применения антибиотиков.

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Важным моментом, по словам врача, является также оценка работы почек. Проведение указанных анализов рекомендуется для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Однако врач отмечает, что предоставленные рекомендации имеют информационный характер, и рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом.

😷 Какие анализы нужно сдать, если вы перенесли COVID-19?