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Психолог Полянова: “Всё, с чем не работают, приводит к осложнениям”

1:35
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

По последним данным, более 60% россиян отмечают тревожное состояние. Современный ритм жизни, социальные и экономические проблемы могут способствовать появлению тревожности у многих людей. Тревожность – это естественная реакция организма на стрессовые ситуации, но постоянная и чрезмерная тревожность может негативно сказываться на психическом и физическом здоровье.

Психолог Полянова: “Всё, с чем не работают, приводит к осложнениям”
Фото: openverse by CreditDebitPro is licensed under CC BY 2.0.

“Чем человек эмоциональнее, образованней, тем, как правило, больше тревожности. Если человек простой, необразованный, неамбициозный, тогда у него не существует тревожности. Может быть страх или разные страхи, но в таком случае о тревожности мы говорим меньше. Если человек высокоорганизован, скорее всего, тревожность будет больше”, - поделилась в комментарии для Pravda. ru психолог Людмила Полянова. 

Специалист также отметила, что все проблемы, с чем не работают, приводят к осложнениям  психического здоровья. “Бороться” с тревожностью надо только тем людям, кому  с этим, действительно, тяжело жить и рекомендуются обратиться к психологу. 

“Самостоятельно человек не может ничем не заниматься, ни с чем бороться, потому что его самостоятельность к этому и привела. Поэтому мы живём в современном мире, нас должны сопровождать специалисты высокого уровня”, - поделилась эксперт.

Каждый человек уникален и может требовать индивидуального подхода в борьбе с тревожностью. 

 

 

Как лечат тревожные расстройства
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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