Психолог Полянова: “Всё, с чем не работают, приводит к осложнениям”

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

По последним данным, более 60% россиян отмечают тревожное состояние. Современный ритм жизни, социальные и экономические проблемы могут способствовать появлению тревожности у многих людей. Тревожность – это естественная реакция организма на стрессовые ситуации, но постоянная и чрезмерная тревожность может негативно сказываться на психическом и физическом здоровье.

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“Чем человек эмоциональнее, образованней, тем, как правило, больше тревожности. Если человек простой, необразованный, неамбициозный, тогда у него не существует тревожности. Может быть страх или разные страхи, но в таком случае о тревожности мы говорим меньше. Если человек высокоорганизован, скорее всего, тревожность будет больше”, - поделилась в комментарии для Pravda. ru психолог Людмила Полянова.

Специалист также отметила, что все проблемы, с чем не работают, приводят к осложнениям психического здоровья. “Бороться” с тревожностью надо только тем людям, кому с этим, действительно, тяжело жить и рекомендуются обратиться к психологу.

“Самостоятельно человек не может ничем не заниматься, ни с чем бороться, потому что его самостоятельность к этому и привела. Поэтому мы живём в современном мире, нас должны сопровождать специалисты высокого уровня”, - поделилась эксперт.

Каждый человек уникален и может требовать индивидуального подхода в борьбе с тревожностью.

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