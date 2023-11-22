Врач рассказал о лекарствах от простуды

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Эффективных лекарств от простуды не существует, заявил главврач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах. Он рассказал в запрещённой соцсети о самых популярных препаратах.

Фото: Alexander Legky/Russian Look

Россияне встревожены распространением некоей необычной простуды. Но независимо от вида ОРВИ медикаментозному лечению они не поддаются.

"Все ОРВИ — это вирусные заболевания. От этих вирусов нет лекарственных препаратов, все, что продаются в аптеках, — это фуфломицины. Покупать их нет никакой необходимости — бессмысленная трата времени и денег", — пояснил доктор.

Он назвал наиболее известные наименования "никому и ни от чего не помогающих якобы лекарственных препаратов". Среди них — вся гомеопатия, включая такие популярные средства, как Оциллококцинум, Анаферон и Афлубин, иммуномодуляторы и иммуностимуляторы с недоказанной эффективностью, противовирусные препараты, способные помочь, по словам Авербаха, "только если упаковкой с их названием отмахиваться от вирусов, как от комаров и мух".

Отдельного упоминания из перечисленных им лекарств заслуживают интерфероны — они действительно работают, но только в форме инъекций в больших дозах, и Амиксин: он не только не лечит, но напротив — опасен, поэтому запрещён во всём мире.

"От простуды нет лекарств. Простуду ничем не предотвратить, даже витамином D и имбирём. Иммунитет стимулируется только прививками (вакцинацией) или перенесённым полноценным заболеванием", — заключил врач.