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Врач объяснил необычно затяжные формы ОРВИ

1:49
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вряд ли необычно затяжную простуду, распространившуюся в России, вызывает какой-то новый вирус, считает иммунолог Николай Крючков. По его мнению, в таких случаях возможно сочетание нескольких инфекций.

Врач объяснил необычно затяжные формы ОРВИ
Фото: https://www.keckmedicine.org/blog/what-is-a-normal-body-temperature/

За последние дни соцсети заполнились тревожными сообщениями: россиян косит некий новый недуг. Проявляется он так же, как грипп или ковид, но длится очень долго — до нескольких месяцев. Крючков объяснил "Ленте.ру", что это могло бы быть.

Специалист усомнился в появлении нового возбудителя. По его словам, в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ весьма вероятны шансы заразиться сразу несколькими инфекциями.

"Когда есть высокая заболеваемость ОРВИ, когда слишком много различных возбудителей, процент комбинированных инфекций, когда человек заражается одновременно двумя-тремя, тоже растёт. Поэтому неудивительно, что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями", — заметил доктор.

Ещё одним объяснением странной простуды может быть осложнение первичной вирусной инфекции вторичной бактериальной — таких случаев тоже хватает.

"Как правило, ОРВИ болеют две-три недели. Но иногда получается так, что, когда основной вирус излечивается, на его место, на воспалённые слизистые приходят вторичные бактериальные инфекции, и вирусное заболевание переходит в бактериальное, которое протекает достаточно длительное время", — пояснил Крючков.

Наконец, не стоит забывать о привычных хворях, которым свойственно длительное течение, таких как коклюш или коронавирус изначальных версий.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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