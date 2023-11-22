Учёные США выявили ещё одну причину инсультов: проблемы с клетками крови

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета выявили, что геморрагический инсульт, связанный с кровоизлиянием в мозг, может возникнуть не из-за повреждений сосудов, а из-за неправильного взаимодействия специальных клеток крови с иммунными. Данные исследования были опубликованы в журнале BMC (BioMed Central).

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Геморрагический инсульт, или кровоизлияние в головной мозг, представляет собой патологическое состояние, при котором кровь спонтанно выливается в полость черепа без воздействия травмы на голову. Несмотря на то, что это заболевание встречается гораздо реже ишемического инсульта, оно характеризуется высокой смертностью.

Обычно считается, что причиной геморрагического инсульта являются повреждения сосудов головного мозга. Тем не менее исследование показало, что это не так. Фактически кровоизлияние в мозг происходит из-за дефектов в функционировании эритроцитов — красных кровяных телец, ответственных за транспорт гемоглобина и обмен в тканях и органах.

Ученые подвергли эритроциты воздействию трет-бутилгидропероксида, вещества, вызывающего окислительный стресс. Затем клетки были помечены флуоресцентными метками и введены в организм лабораторных мышей. Благодаря этим меткам исследователи могли отслеживать активность эритроцитов в стенах кровеносных сосудов мозга грызунов.

Выяснилось, что "застревание" эритроцитов в капиллярах запускает процесс эндотелиального эритрофагоцитоза — поглощения и разрушения эритроцитов макрофагами, особыми иммунными клетками. Учёные обнаружили, что чрезмерное взаимодействие красных кровяных телец с макрофагами может вызвать кровоизлияние в мозг, даже если стены сосудов не были повреждены ранее.

Для более глубокого понимания механизмов этой взаимосвязи требуются дополнительные исследования. Учёные надеются, что их открытие поможет разработать новые методы лечения сосудистых заболеваний, включая инсульты.