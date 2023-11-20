Врач Чернышова рассказала о периодичности смены постельного белья

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, с какой периодичностью следует менять постельное бельё.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что следует учитывать несколько факторов — заправляется ли кровать днём и принимает ли человек душ перед сном.

Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендовала менять бельё не реже чем раз в три недели. В постельном белье могут скапливаться пылевые клещи, что может привести к развитию аллергии.

Она отметила, что при выборе постельного белья людям с чувствительной кожей и хроническими заболеваниями следует попросить совета у врача.