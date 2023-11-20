Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mail: в Словакии мужчина чуть не лишился пениса из-за пробежки
Основателя сети ресторанов "Тануки" объявили в международный розыск за имущественное преступление
Актер Павел Прилучный прокомментировал отъезд Агаты Муцениеце с детьми в Латвию
Екатеринбургский бизнесмен обвинил Ксению Собчак в воровстве дизайна одежды
Комик Алексей Щербаков столкнулся с проблемами после выхода его интервью
В Петербурге мужчина ударил мясом по чужому авто и попал в колонию на два года
Уволенная из "Современника" Лия Ахеджакова выступает на международной арене
Российские военные зашли в Авдеевку с двух сторон
Сенатор Раундс: США не смогут помогать Украине до решения кризиса с миграцией

Врач Чернышова рассказала о периодичности смены постельного белья

0:37
Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, с какой периодичностью следует менять постельное бельё.

Врач Чернышова рассказала о периодичности смены постельного белья
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что следует учитывать несколько факторов — заправляется ли кровать днём и принимает ли человек душ перед сном.

Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендовала менять бельё не реже чем раз в три недели. В постельном белье могут скапливаться пылевые клещи, что может привести к развитию аллергии.

Она отметила, что при выборе постельного белья людям с чувствительной кожей и хроническими заболеваниями следует попросить совета у врача.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Последние материалы
Основателя сети ресторанов "Тануки" объявили в международный розыск за имущественное преступление
Актер Павел Прилучный прокомментировал отъезд Агаты Муцениеце с детьми в Латвию
Екатеринбургский бизнесмен обвинил Ксению Собчак в воровстве дизайна одежды
Комик Алексей Щербаков столкнулся с проблемами после выхода его интервью
Врач Чернышова рассказала о периодичности смены постельного белья
В Петербурге мужчина ударил мясом по чужому авто и попал в колонию на два года
Уволенная из "Современника" Лия Ахеджакова выступает на международной арене
Врач рассказала о пользе рыжикового масла
Российские военные зашли в Авдеевку с двух сторон
Сенатор Раундс: США не смогут помогать Украине до решения кризиса с миграцией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников